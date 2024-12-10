Впродовж доби ворог завдав кілька сотень ударів по Україні: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

В ніч на вівторок, 10 грудня, російські загарбники продовжили обстріли українських населених пунктів. Зокрема, 313 ударів було завдано по 13 населеним пунктам Запорізької області,

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Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його оперативними даними, для атак ворог задіяв 157 БпЛА різної модифікації, які атакували зокрема й Запоріжжя, установки залпового вогню (3 обстріли накрили Новоданилівку та Лобкове), а також артилерію (протягом доби зафіксовано 153 артобстріли).



Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали.

Також під ударом вночі та вдень 9 грудня перебували й сусідні громади Дніпропетровщини. По населених пунктах Нікопольського району агресор завдав майже два десятки ударів — цілив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. Зафіксовано й скид боєприпасу з БпЛА.

Постраждали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Там пошкоджені інфраструктурний об’єкт і промислове підприємство. Понівечені приватна оселя, лінії електропередач, машина.

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«Головне — минулося без постраждалих», — поінформував очільник ОВА Сергій Лисак.

В той же час зберігається загроза удару по іншим населеним пунктам нашої держави. Так, у Чорному морі та Середземному морях ворог зібрав 5 носіїв ракет «Калібр», констатували у прес-службі Воєнно-Морських Сил.



Крім того, росія продовжує нести втрати на полях боїв. Зокрема, минулої доби Силам оборони вдалося «деактивувавати» ще 1350 вояк путіна, 5 танків, 7 БМП, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 артилерійські системи та 48 одиниць автомобільної техніки. Про це вранці 10 грудня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Інфографіка втрат ворога

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про нове досягнення ГУР і СБУ, які вразили морськими дронами російські вертольоти та літаки у Керченській бухті.

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Фото Дніпропетровської ОВА

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