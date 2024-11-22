На Закарпатті депутат здійснив теракт: як його покарали за підрив гранат у сільраді

У грудні минулого року всіх українців вразив підрив боєприпасів на засіданні Керецьківської сільради у Закарпатті, який призвів до загибелі людей.

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Увесь цей час правоохоронці проводили розслідування, яке нині завершилося вироком суду. За повідомленням Офісу Генерального прокурора, депутата, який 15 грудня 2023 року підірвав дві бойові гранати у приміщенні сільради, засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Його визнали винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями (частина 3 статті 258 та частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).

Прокурори у суді довели, що під час засідання сесії засуджений кинув на підлогу гранати, які одразу здетонували.

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В приміщенні сільради після теракту

Внаслідок вибуху постраждало більше 20 людей. Двоє депутатів сільради загинуло від множинних осколкових поранень — один з них помер наступного дня після інциденту, інший — через місяць.

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Встановлено, що до теракту чоловік готувався заздалегідь: за кілька місяців придбав дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1, які зберігав за місцем свого проживання.

Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджений перебував під вартою, де й знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

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Нагадаємо, що нардеп Олексій Гончаренко називав підривника — за його словами, це депутат від партії «Слуга Народу» Сергій Батрін. У трагічний день на засіданні сільради розглядався бюджет на 2024 рік.

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