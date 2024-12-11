У листопаді впала ціна на один продукт, але це було тимчасово: чому так сталося

На тлі постійно зростаючих цін навіть на дешеві продукти, останній місяць осені став періодом падіння цін на свинину. Щоправда падіння було сезонним і вкрай незначним — у середньому близько 2%.

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Таку заяву зробили в Асоціації «Свинарі України». Аналітики Асоціації зазначили, що в листопаді ціни на охолоджену свинину на м'ясних прилавках супермаркетів були дещо нижчими, ніж попереднього місяця.

Так, якщо в жовтні середня ціна кілограма свинини коливалася в межах 207,5−209 грн/кг, то в листопаді зафіксували зниження цього діапазону до 203,5−207,5 грн/кг. Тож за підсумками останнього місяця осені споживачі платили на 1,1% або 2,2 грн/кг менше за попередній — 205,7 грн/кг. При цьому ціна закупівлі свинини в листопаді була дещо вищою, ніж у жовтні: кілограм свинини забійною масою коштував у середньому 61,2 грн/кг, що на 5,9% вище, ніж у жовтні.

«Зміна цін основних частин туші — лопатки, грудинки, стегна — обмежилася 1%. Водночас цінник ошийка, який попередньо відображав подорожчання свинини найпомітніше, у листопаді, навпаки, знизився на 4,1%. Загалом, зниження кінцевих цін на свинину в листопаді є доволі типовим для цього періоду, оскільки відображає зниження купівельної активності споживачів з початком опалювального сезону і до початку періоду зимових свят», — додають в Асоціації.

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