Доведеться робити вибір між продуктами та теплом: експерт попередив про різке підвищення тарифів

У наступному році може зрости не тільки плата за доставку газу, але й вартість опалення, що призведе до того, що теплі батареї у квартирі будуть обходитися українцям значно дорожче.

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Причина — в тому, що тарифи можуть не утримати, заявив у коментарі «УНІАН» експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Вартість газу зараз для населення становить приблизно 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Але на думку експерта, є наміри встановити її приблизно 10 тисяч гривень.

Тариф на розподіл газу у середньому становить 2 гривні за кубометр, а підвищувати вартість будуть до рівня 3 гривень. Найменший цей тариф у Києві, оскільки є велика кількість споживачів, протяжність газових труб більша, і відповідно вартість набагато нижча.

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За прогнозом фахівця, відмова від транзиту російського газу в Україні не має вплинути на вартість газу для населення, бо Україна не купує газ, а сама його видобуває. Якщо транзиту з росії не буде, то це має вплинути на вартість розподілу газу. У такому разі розподіл газу, за прогнозом, коштуватиме приблизно 8 гривень за кубометр.

Разом з тим, Корольчук рекомендує готуватись українцям до різкого зростання тарифів на централізоване опалення — для деяких споживачів послуга може подорожчати вдвічі.

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Якщо станом на 2024 рік середня вартість теплопостачання в Україні варіюється від 1,5 до 2 тисяч гривень за Гкал, то вже наступного року тарифи можуть підняти до рівня 3,5−4,5 тисячі гривень за Гкал.

Але це не всі «сюрпризи», які можуть чекати на українців. Експерт припускає, що подорожчати може і водопостачання, при цьому досить різко, адже багато водоканали утримували тарифи протягом кількох років.

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За його оцінками, середня вартість води в Україні становить 25−50 гривень за куб, а після коригування тарифів населення може сплачувати 50−100 гривень за куб, тобто вдвічі.

На думку Юрія Корольчука, рішення щодо коригування тарифів для населення можуть бути ухвалені одномоментно.

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