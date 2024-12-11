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Принцеса Євгенія отримала запрошення від принца Гаррі та Меган і опинилася у скрутній ситуації

16:31 13 грудня 2024
Принцеса Євгенія та Меган Маркл

Принцеса Євгенія отримала запрошення від принца Гаррі та Меган Маркл провести Різдво в Каліфорнії, хоча має запрошення на свято з рештою королівської родини в Сандрінгемі. Інсайдер повідомив, що 34-річна принцеса Йоркська наразі шукає способи збалансувати обидва запрошення, пише gbnews.

Джерело каже: «Гаррі та Меган запросили Євгенію та Джека приєднатися до них у Каліфорнії під час канікул. Це дуже складна позиція для Євгенії, тому що її також запросили до Сандрінгема».

Як повідомили The Daily Express: «Було б дуже добре, щоб діти проводили час зі своїми двоюрідними братами. Щоденник дуже щільний під час свят, але може бути вільний час під час Нового року, щоб усі зібралися разом».

Зараз Євгенія, її чоловік Джек Бруксбенк і двоє дітей живуть між Португалією та Великобританією через роботу Джека. Інсайдер додав: «Євгенія перебуває у важкому становищі, оскільки вона завжди була поруч з Гаррі, але вона пам’ятає про те, як ці стосунки можуть вплинути на її становище серед решти членів її родини. Вона завжди намагається впоратися зі складним балансуванням, що іноді може стати досить виснажливим».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принца Гаррі та Меган Маркл не запросили до Сандрінгему на Різдво.

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