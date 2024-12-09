Не є активом: сусіди зізнались, що думають про Меган та Гаррі

Принц Гаррі заявив, що не планує повертатися до Великої Британії, тому що його сім'я дуже щаслива в Монтесіто. Але схоже, що не всі місцеві жителі задоволені парою, один із них стверджує, що герцогиня Сассекська більш відсторонена, ніж її чоловік. Гаррі «веселий», але також не повністю пов’язаний з місцевими жителями, пише Daily Mail.

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Сусіди та місцеві жителі визнали, що бачать їх нечасто, хіба що Гаррі їде на своєму велосипеді в супроводі своєї служби безпеки. Є також питання щодо їх «елітарного» способу життя. Річард Майнердс, один із їхніх найближчих сусідів, сказав, що вони не є «активом» для заможної громади.

«Особисто я не вважаю, що Меган є активом для нашої спільноти… Вона насправді не з'являється і не бере участі у нашому житті», — сказав він.

Королівський коментатор Дункан Ларкомб сказав: «Вони є публічною парою, яка стверджує, що жадає приватності. Але коли у вас є маленькі діти, вони змішуються з іншими маленькими дітьми в школах або дитячих садках».

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Подейкують, що герцог Сассекський намагався через друзів і посередників повернутися до королівської родини, але тільки якщо він отримає вибачення від свого старшого брата. Однак інсайдери вважають, що Гаррі не повернеться до королівських обов’язків, і поділилися подробицями його завидного та дуже спокійного життя в каліфорнійському Монтесіто з Меган та їхніми двома дітьми.

Гаррі сидить біля комп’ютера, розмовляє з персоналом і гуляє своїм садом, насолоджуючись птахами. Щодня у нього довга медитація і часті тренування з особистим тренером.

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Поза межами їхнього особняка він насолоджується самостійним катанням на велосипеді разом зі своїми охоронцями, які їдуть позаду або поруч на їхньому позашляховику — це найбільша команда безпеки в цьому районі, сказав один місцевий житель.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл шкодує про деякі гучні заяви.

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