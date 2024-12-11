«Лицар Мечів» обіцяє Ракам складний день, а «Сила» допоможе Скорпіонам подолати труднощі: Таро-прогноз на 12 грудня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 12 грудня для всіх знаків Зодіаку. Карти обіцяють для більшості знаків Зодіаку день, повний завдань, які вимагатимуть рішучості та сили духу, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Двійка Кубків

Козероги можливо зустрінуть людину, яка стане важливою у їхньому житті. Це слушний час для зміцнення існуючих зв'язків.

Водолій — Смерть

Водолії у цей день можуть зіткнутися зі змінами, які відкриють нові можливості. Це час для звільнення від усього, що більше не дає радості.

Риби — Верховна Жриця

Риб чекає день, повний таємниць та осяянь. Їм варто прислухатися до своїх почуттів та інтуції, а також звертати увагу на знаки долі.

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Овен — Паж Жезлів

Овнам цей день принесе натхнення та бажання рухатись уперед. Вони відчують приплив сил, але їм потрібно уникати імпульсних рішень.

Телець — Шістка Кубків

Тельцям треба зазирнути у минуле, аби зрозуміти, як рухатись далі. Їм потрібно використати досвід минулого для досягнення нових цілей.

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Близнюки — Десятка Кубків

У Близнюків день сприятливий для сімейних зустрічей та дружнього спілкування. Їм треба бути відкритими до світу. Вони матимуть змогу привернути увагу людей, які відіграють важливу роль у майбутньому.

Рак — Лицар Мечів

Ракам потрібно постаратися зберігати спокій, щоб уникнути загострення ситуації. Також важливо виявляти гнучкість та постаратися зрозуміти мотиви оточуючих.

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Лев — Імператриця

Левам варто приділити увагу своїм мріям та інтуїції. Для них підходящий час для навчання та самопізнання. Потрібно залишатись відкритими до нового.

Діва — Вісімка Жезлів

Діви зможуть швидко досягти поставленої мети завдяки увазі до деталей. Їм, можливо, доведеться ухвалювати важливі рішення, тому варто заздалегідь продумати усі варіанти.

Терези — Шістка Денаріїв

У Терезів може з'явитися бажання підтримати оточуючих. Їм необхідно зберігати баланс між давати та отримувати. Доля щедро винагородить вас за доброту.

Скорпіон — Сила

У Скорпіонів день буде сприятливим для активних дій, особливо у професійній сфері. Для них важливий самоконтроль та вміння керувати своїми емоціями.

Стрілець — Вісельник

Стрільці можуть відчути, що опинилися в безвиході, але це тимчасове явище. Їм, можливо, потрібно пожертвувати чимось, щоб досягти більш значущих цілей.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

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