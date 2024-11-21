Не «Рубєж», а «Орєшнік»: путін виступив із заявою з приводу удару по Дніпру

Російський диктатор володимир путін заявив під час виступу, що росія завдала удару по Україні новітньою балістичною гіперзвуковою ракетою «Орєшнік», повідомляє Telegram-канал «Україна.Новини».

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«По території росії було застосовано західну далекобійну зброю. Конфлікт в Україні після удару західними ракетами по рф набув глобального характеру. По Україні було завдано удару новітньою балістичною гіперзвукової ракети „Орєшнік“. Наші ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів. 2−3 кілометри на секунду. Ніхто таких ракет не перехоплює. рф має право застосовувати зброю проти тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів. росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння по тим об'єктам, які вирішить самостійно», — заявив він.

За словами путіна, «відповідь завжди буде».

«рф заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону при застосуванні ракет», — сказав диктатор.

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Як писали «ФАКТИ», раніше голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015—2019 роках Валерій Чалий поділився думками про обстріл Дніпра 21 листопада.

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