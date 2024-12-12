Алла Пугачова розповіла про свій улюблений смак дитинства: мама завжди так робила

Ставши відомою та популярною співачкою, Алла Пугачова не забуває про своїх родичів, вітаючи їх з днями народження та святами.

І все це, певно, через те, що в дитинстві її правильно виховували, прищеплюючи смак до всього доброго, прекрасного та корисного. Про деякі речі зі свого дитинства Алла Борисівна пам'ятає до сьогодні. Про це розповідає ролик, опублікований на одному з сайтів шанувальників Примадонни.

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В ньому журналістка запитує Пугачову, з чим у неї асоціюється смак дитинства. Не довго думаючи, артистка зізнається, що не була надто плеканою — любила хліб з маслом та сосиски.

Своєю чергою, чоловік зірки Максим Галкін додає, що у нього в дитинстві улюбленим смаколиком вважалися еклери. Почувши це слово, Алла Борисівна пожвавлюється: виявляється, у неї теж еклери були улюбленим смаколиком, особливо, коли, за словами Галкіна, можна було після приготування «вилизати каструлю». Також Примадонні доводилося варити згущене молоко.

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Крім того, у мережі показали, яка вона навчає молодшу доньку готувати частування самостійно. У коментарях пишуть, що Ліза точно буде господинею на всі руки.

Нагадаємо, філіпп кіркоров постійно згадує про Пугачову. Навіть після розставання з Примадонною кіркоров був кимось на зразок друга сім'ї Алли Борисівни. Він неодноразово говорив, що Пугачова до сьогодні залишається однією з головних жінок у його житті. Навіть ім'я своїй доньці Аллі Вікторії він дав на честь колишньої дружини.

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