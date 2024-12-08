Купила Алла Пугачова? Похресниці Примадонни подарували дорогу машину на 20-ліття

Похресниця Алли Пугачової Аліна Галкіна, яка неодноразово приїздила до сім'ї Примадонни в Ізраїль, а також зустрічалася зі співачкою на Кіпрі, поділилася новиною про отримання шикарного подарунка.

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В Stories однієї з соціальних мереж дівчина написала, що на 20-річчя їй подарували автомобіль.

При цьому дівчина не уточнила, хто саме подарував машину — хрещена з дядьком Максимом, чи «наречений», зате додала, що «дуже хвилюється», і що у машини «такі ж очі», як у самої дівчини.

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Але сісти за кермо BMW Аліна в салоні не наважилася, і передала ключі своєму обранцю Михайлу.

Як відомо, Аліна — племінниця гумориста Максима Галкіна. Його брат Дмитро одружений вдруге. Від першого шлюбу у нього є син Микита, якому скоро виповниться 27 років, від другого шлюбу — син Григорій та донька Аліна. До речі, Алла Пугачова є хрещеною мамою дівчинки, тож брати Галкіни багато років дружать сім'ями.

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Також варто зазначити, що Аліна зараз живе в Європі, куди поїхала для навчання близько року тому. Проте вона періодично повертається до росії на канікули. Минулого року у листопаді вона відсвяткувала 19-річчя на Кіпрі у родинному колі родини Галкіна й Пугачової, з якими підтримує добрі стосунки.

Нагадаємо, філіпп кіркоров, попри те, що вже давно розлучився з Аллою Пугачовою, часто згадує про неї. Нещодавно співак презентував новий кліп, в якому теж не забув про Примадонну.

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Фото: https://www.instagram.com/galkinalin/

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