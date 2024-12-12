Ми планували, що наші діти гратимуться разом: на Донеччині загинув офіцер з Полтавщини

До рідної Решетилівки на вічний спочинок повернувся 26-річний захисник Микола Сахно. Молодший лейтенант загинув 1 грудня цього року на Донеччині під час виконання бойового завдання із захисту України, повідомляє міська рада. Бійцю назавжди 26 років.

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«Микола під час навчання у Національному університеті „Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка“ з 2015 року був стипендіатом фонду „Повір у себе“. Після закінчення вишу у 2021 році пішов на строкову службу. Будучи строковиком, на початку повномасштабного вторгнення захищав Київ та Київську область».

Далі Микола Сахно підписав контракт і брав участь у бойових діях на Донеччині. Обіймав посаду командира взводу.

«Ніс службу стійко і мужньо. У серпні 2022 році був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України». У лютому 2023 року — почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест» та Пам'ятною медаллю «За оборону м. Торецьк».

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Під Торецьком в перший день зими й обірвалося життя молодого захисника. На похороні воїна до прощальних слів приєднався і товариш, з яким Микола познайомився вже на війні. Подякував батькам за виховання гідного сина.

«Ми планували, що наші хати будуть поруч, і діти гратимуться разом. Та не судилося», — сказав побратим загиблого воїна.

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Поховали бійця з усіма військовими почестями у рідному місті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель воїна, родина якого вірить, що він посмертно отримає звання «Герой України».

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