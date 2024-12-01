Дуже смачний святковий чай: цей рецепт варто взяти на замітку
Святкова вечеря, як правило, закінчується чаюванням з тортом або пирогом. Який чай запропонувати гостям? Звісно, незвичайний — красивий та смачний, як у ресторані. Рецептом святкового чаю з обліпихою поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо смачний та корисний чай, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт варто взяти на замітку. Частуйте рідних та друзів — вони скажуть вам спасибі. За бажання в цей чай можна додати м'яту, чебрець або розмарин. Подавайте чай у гарних чашках.
Святковий обліпиховий чай
- 200 г замороженої обліпихи
- 1 лимон
- 1 лайм
- 1 апельсин
- Пів чайної ложки куркуми
- Чорний перець
- 100 г цукру
Поєднати обліпиху з цукром і соком з цитрусових, пропустити суміш через блендер. Потім додати куркуму та чорний перець — і ще раз все це пропустити через блендер. Розлити по формах. Заморозити. При подачі додати в чашку пару кубиків чаю та залити окропом. Також до чаю можна подати мед.
Зберігайте чай у морозилці. І використовуйте за необхідності — це дуже зручно.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової81
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