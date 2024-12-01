Дуже смачний святковий чай: цей рецепт варто взяти на замітку

Святкова вечеря, як правило, закінчується чаюванням з тортом або пирогом. Який чай запропонувати гостям? Звісно, незвичайний — красивий та смачний, як у ресторані. Рецептом святкового чаю з обліпихою поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

ВІДЕО ДНЯ

— Приготуємо смачний та корисний чай, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт варто взяти на замітку. Частуйте рідних та друзів — вони скажуть вам спасибі. За бажання в цей чай можна додати м'яту, чебрець або розмарин. Подавайте чай у гарних чашках.

Святковий обліпиховий чай 200 г замороженої обліпихи

1 лимон

1 лайм

1 апельсин

Пів чайної ложки куркуми

Чорний перець

100 г цукру

Поєднати обліпиху з цукром і соком з цитрусових, пропустити суміш через блендер. Потім додати куркуму та чорний перець — і ще раз все це пропустити через блендер. Розлити по формах. Заморозити. При подачі додати в чашку пару кубиків чаю та залити окропом. Також до чаю можна подати мед.

Зберігайте чай у морозилці. І використовуйте за необхідності — це дуже зручно.

РЕКЛАМА

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом новорічного печива, яке зробить ваших дітей щасливими.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook