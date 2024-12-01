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Книга рецептів

Дуже смачний святковий чай: цей рецепт варто взяти на замітку

21:59 1 грудня 2024
чай з обліпихою

Святкова вечеря, як правило, закінчується чаюванням з тортом або пирогом. Який чай запропонувати гостям? Звісно, незвичайний — красивий та смачний, як у ресторані. Рецептом святкового чаю з обліпихою поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний та корисний чай, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт варто взяти на замітку. Частуйте рідних та друзів — вони скажуть вам спасибі. За бажання в цей чай можна додати м'яту, чебрець або розмарин. Подавайте чай у гарних чашках.

Святковий обліпиховий чай

  • 200 г замороженої обліпихи
  • 1 лимон
  • 1 лайм
  • 1 апельсин
  • Пів чайної ложки куркуми
  • Чорний перець
  • 100 г цукру

Поєднати обліпиху з цукром і соком з цитрусових, пропустити суміш через блендер. Потім додати куркуму та чорний перець — і ще раз все це пропустити через блендер. Розлити по формах. Заморозити. При подачі додати в чашку пару кубиків чаю та залити окропом. Також до чаю можна подати мед.

Зберігайте чай у морозилці. І використовуйте за необхідності — це дуже зручно.

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Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом новорічного печива, яке зробить ваших дітей щасливими.

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Фото з альбому Елли Іванової

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