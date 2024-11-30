Якщо відчуваєте втому навіть після сну: дієтологиня пояснила, що слід викреслити з раціону, а на що налягати

Є продукти, які варто додати у свій раціон або виключити, щоб почуватися краще, спокійніше та міцніше спати вночі. Адже наше самопочуття значною мірою залежить від того, що ми кладемо собі на тарілку, ділиться дієтологиня Катерина Крупкіна.

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«Споживайте продукти, багаті на магній. Він допомагає розслабити м'язи та знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Додайте до раціону горіхи (особливо мигдаль), шпинат, банани та насіння гарбуза. Омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі (лосось, скумбрія), лляному насінні та волоських горіхах, знижують рівень запалення в організмі, покращують роботу мозку та допомагають боротися зі стресом. Пийте трав'яні чаї: ромашка, м'ята або лаванда — ці чаї чудово розслаблюють та готують організм до сну. Вони мають легкий седативний ефект, що допомагає швидше засинати».

За словами Крупкіної, хоч кава і може дати короткочасний підйом енергії, надмірне споживання кофеїну шкодить — викликає нервозність і підвищує рівень тривожності.

«А цукор швидко підіймає рівень глюкози в крові, але потім викликає різкий спад, що може призводити до дратівливості. Багато хто вважає, що алкоголь допомагає розслабитися, але це ілюзія. Він порушує фази сну. Як результат — ви можете почуватися втомленими, навіть якщо спали довго. Перероблені продукти та фастфуд часто містять багато солі, цукру та насичених жирів, які можуть викликати запалення в організмі та підвищувати рівень кортизолу. Крім того, такі продукти навантажують травну систему, що може заважати вам заснути вночі. Спробуйте створити власний ритуал перед сном — легка вечеря за 2−3 години до сну, чашка трав'яного чаю та трохи часу без гаджетів».

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