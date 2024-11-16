Покращує настрій і зміцнює імунітет: обов’язково готуйте чай із цією корисною спецією

Шафран, який часто називають «червоним золотом», є однією з найцінніших і популярних прянощів у світі. Він славиться унікальним смаком, тому широко використосується у кулінарії, і незліченною користю для здоров’я. Ви повинні обов’язково знати переваги цієї спеції й скористатись ними, аби покращити ваше самопочуття, пише видання Medicover Hospitals.

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Шафран захищає клітини від пошкодження, він багатий антиоксидантами, які відіграють ключову роль у зміцненні імунної системи. Регулярне споживання може знизити ризик хронічних захворювань, таких як рак, хвороб серця та нейродегенеративних розладів. Також спеція допомагає нейтралізувати шкідливі вільні радикали, підвищуючи здатність організму боротися з інфекцією.

Регулярне вживання шафрану може зменшити напругу очей і покращити кровообіг в очному яблуці, особливо у людей, які проводять багато часу перед екраном. Він містить сполуки з сильними протизапальними властивостями, які можуть полегшити симптоми артриту та запальних захворювань кишківника.

Щоб отримати унікальний смак і колір, використовуйте шафран у таких стравах, як паелья або шафрановий рис. Щоб виділити весь аромат, замочіть нитки шафрану в теплій воді або молоці перед тим, як додати їх у страву.

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Щоб приготувати шафрановий чай, замочіть шафранові нитки в гарячій воді, додайте мед або лимон для додаткового аромату. Регулярне споживання може покращити настрій, психічне здоров’я та стан серцево-судинної системи.

Хоча шафран корисний, його слід вживати в помірних кількостях. Тож, якщо ви алергік, зверніться за порадою до лікаря.

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