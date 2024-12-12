А ви підготували подарунки рідним і близьким? Якщо ні, потрібно зробити це найближчим часом. Найважливіше в подарунку — подарувати дорогій людині позитивні емоції. Вони такі важливі для кожного з нас. Вінтажні подарунки — особлива категорія. І презентувати їх — справжнє мистецтво. По-перше, адресатом має бути людина, яка на цьому розуміється і вміє цінувати старовинні речі. По-друге, потрібно знати її інтереси. Про те, як і кому дарувати вінтажні подарунки, «ФАКТАМ» розповіла експертка зі стилю Ірина Бейлі.

«Музичні постери часів вашої юності помістіть під скло та подаруйте друзям-ровесникам»

— Ірино, який вік речі робить її вінтажною, а який — антикварною?

ВІДЕО ДНЯ

— Вінтажем заведено вважати об'єкт, якому від 20 до 100 років. Все, що старше, — антикваріат. Вінтажні прикраси, посуд, статуетки можуть бути чудовим подарунком до Нового року для тих, хто на цьому розуміється. Зазвичай кожна річ має свою історію. Число їхніх поціновувачів зростає в усьому світі. Багато хто буде радий отримати неординарний подарунок. Вінтажний сервіз або статуетка будуть прекрасним подарунком для людини, яка цікавиться порцеляною, старовинна брошка — для того, хто цікавиться історією моди… Даруючи такі речі, розкажіть їхню історію.

— Де ж їх можна придбати?

РЕКЛАМА

— Сьогодні величезна кількість пропозицій на інтернет-аукціонах, де ви можете знайти те, що вас цікавить, або зовсім випадково знайти щось незвичайне. Не менш цікаво відвідувати вінтажні магазини та блошині ринки. І ціни є на різний гаманець. Мені пощастило не раз бувати напередодні зимових свят в Лондоні та відвідувати один з найзнаменитіших вуличних ринків світу — Портабелло маркет. Саме там я придбала свою улюблену іспанську шаль, вінтажний капелюх і кілька брошок. Зазвичай в такого роду місцях виставляють роботи й молоді, і ще невідомі дизайнери.

Вінтажний посуд – чудовий подарунок для тих, хто цінує такі речі

РЕКЛАМА

— Які незвичайні подарунки можна купити на блошиному ринку?

— Мене, наприклад, завжди заворожують вінтажні плакати. В них не тільки історія моди, реклами, музики, кіно, а й ностальгія за періодом становлення в моєму житті, історія мого зростання та інтересів. До речі, якщо у вас збереглися музичні постери з вашого підліткового віку, помістіть їх під скло та подаруйте друзям-ровесникам, з якими вам є що згадати. Також чудова ідея — розмістити такі плакати у своєму будинку. Друзям, які захоплюються історією музики, можна подарувати вінілову платівку. Вініл — це вагомий пласт музичної культури двадцятого століття. Я знаю людину, яка, отримавши в подарунок вінілові платівки, знайшла в дідусевому гаражі запилений програвач і повернула його до життя. Звук шурхоту голки по платівці створює особливу атмосферу. До речі, дорогій для вас людині разом із платівками ви можете презентувати програвач. Така річ, крім свого прямого призначення, стане яскравим елементом декору інтер'єру.

«Оригінальна вінтажна лялька прикрасить інтер'єр найвишуканішого сучасного будинку»

— Чи гарна ідея — подарувати бабусі, мамі, свекрусі чи тітці ляльку, точнісінько таку, як була у них в дитинстві?

РЕКЛАМА

— Оригінальна вінтажна лялька прикрасить інтер'єр навіть найвишуканішого сучасного будинку. А якщо ви знайдете на вінтажному ринку точно таку, яку бачили на фото вашої бабусі, мами чи тітки, коли вони були дітьми, безсумнівно, такий подарунок викличе чимало емоцій.

Вінтажні речі - це речі з історією, часом дуже цікавою

— А що можете порадити щодо вінтажних ялинкових іграшок?

— Їх варто дарувати тільки в тому випадку, якщо вони — предмет інтересу того, кому ви збираєтеся їх презентувати. Наприклад, багато моїх друзів не прикрашають ялинки. Даруючи цінну вінтажну ялинкову іграшку, ви маєте бути впевнені, що вона сяятиме на ялинці на почесному місці, а не припадати пилом в коробці де-небудь у шафі.

— Чудовим подарунком до Нового року для любителів готувати може стати вінтажна кулінарна книга.

— Авжеж! Прекрасною ідеєю для подарунка також може стати приготовлена вами улюблена страва кумира вашого друга — актора, музиканта або футболіста. Наприклад, Френк Сінатра любив запечені баклажани з пармезаном. Роблячи такий сюрприз дорогій для вас людині, «приправте» страву музикою та фото легендарного Сінатри. Думаю, і адресат, і гості будуть у захваті! Роблячи такий подарунок, заздалегідь дізнайтеся у вашого друга або подруги імена їхніх улюблених акторів, співаків або спортсменів.

«Чудове кашне в подарунок коханому чоловіку ви можете пошити з вінтажної оксамитової сукні»

— Блошині ринки — клондайк для втілення творчих ідей.

— Безсумнівно. Іноді одяг може бути вартим уваги не сам по собі, а через фурнітуру — пряжки та ґудзики, які можуть стати окрасою для нової вишуканої речі. Важливо вміти побачити красу й цінність такої фурнітури. Великою удачею може вважатися купівля речі зі старовинним мереживом. Ним можна доповнити манжети або комір своєї сукні — і вона буде унікальною у своєму роді. Часом матеріали для творчого втілення своїх ідей можна знайти і в бабусиній скрині. Наприклад, чудове кашне в подарунок коханому чоловікові ви можете зшити з вінтажної оксамитової сукні. Такий ексклюзивний аксесуар точно не знайдете в жодному магазині.

До слова, блошиний ринок — місце, де можуть народитися і чудові ідеї вінтажної упаковки. Наприклад, дуже стильно й оригінально подарувати в такій упаковці сучасний гаджет або, приміром, квиток у театр. Купіть вінтажну листівку і напишіть на ній побажання. Оберніть цю листівку з подарунком у фатин, обв'яжіть новорічною стрічкою і прикріпіть невелику ялинкову іграшку. Такий подарунок людина пам'ятатиме все життя.

— Це правда.

— А ще вінтажні листівки можна використовувати як новорічну гру в «передбачення»! Напишіть на кожній уривок з популярної казки. Закріпіть листівки на своїй новорічній ялинці або стінах у будинку як прикраси. І в новорічну ніч запропонуйте гостям обрати ту, яка на них «дивиться». Це стане ще одним святковим сюрпризом! До того ж зачитування «передбачення» вголос додасть усім присутнім гарного настрою.

Раніше експертка зі стилю Ірина Бейлі в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, як можна оновити інтер'єр абсолютно безкоштовно.

Фото в заголовку з альбому Ірини Бейлі

Фото у тексті Ольги Сметанської

60

Читайте нас у Facebook