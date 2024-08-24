Щоб оновити гардероб чи інтер'єр , не обов'язково купувати нові дорогі речі. Переосмислення старих не лише коштуватиме значно дешевше. Оновлені речі стануть справжнім ексклюзивом. До речі, реновацією гардеробу займаються зазвичай далеко не бідні люди. Адже стара якісна річ зручна та розлучатися з нею не хочеться. Це стосується взуття, сумок, одягу. Напевно, і у вашому будинку є речі, яким можна дати друге життя. Часом вони роками лежать або висять у шафах і наче чекають свого часу, коли про них згадають і гідно оцінять. Про те, як вінтажну річ перетворити на стильну сучасну, «ФАКТАМ» розповіла експертка зі стилю Ірина Бейлі.

«На піку популярності домотканий текстиль»

— Ірино, які речі з бабусиного і маминого гардероба можуть становити цінність?

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— Можливість дослідити «бабусин комод» або влаштувати «розкопки» в маминій шафі — на кшталт того, як знайти скриню зі скарбами. Щоб не проґавити жодної «перлини», розподіліть речі за категоріями: постільна білизна, сукні, блузи… Особливу увагу варто приділити старим речам, що втратили свій колишній вигляд. Дослідіть на них кожен ґудзик, пряжку, оздоблення… Усе це може стати в пригоді вам у реставрації відкладених вами речей або створенні абсолютно нового аксесуара.

Якщо виявите одяг або постільну білизну з домотканого полотна, це удача! Зараз такий текстиль на піку популярності. Перетворіть його на вбрання в етнічному стилі, оздобивши тасьмою. А, наприклад, мамині сукні, які або вийшли з моди, або вам не за розміром, можна легко скомбінувати між собою і пошити пишну оригінальну спідницю або сарафан.

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— Прекрасні ідеї!

— У всі часи цінуватимуться оксамит, шовк, шифон, крепдешин, твід, кашемір — словом, натуральний текстиль. І якщо ви виявили одяг, нехай навіть продірявлений, з цих тканин, вважайте, що ви заощадили чимало грошей. Адже навіть з проїденого міллю твідового жакета можна створити щось стильне й унікальне, закривши дірочки латками, брошками або квітами з тканини, які завжди можна зробити самій з маминих суконь, що вийшли з моди. Тож, відкривши бабусині або мамині засіки, будьте схожі на детектива. І, звичайно, вмикайте фантазію!

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Ніжний вишуканий шифон поза часом і поза модою

— Які фасони є цінними?

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— За часів молодості моїх батьків дуже модними були штани-кльош і сукні-трапеції. Ці фасони — маркери моди 1970-х років. Ви легко можете комбінувати ці вінтажні речі із сучасними атрибутами свого гардеробу. Зараз справжній бум на широкі плечі з підплечниками в піджаках і сукнях, як у 1980-ті. Деякі бренди навіть футболки роблять у стилі цих років. А ви можете стати щасливим володарем подібної речі, діставши її з маминої шафи.

«Розрізавши кілька старих суконь на клаптики різної форми і розміру, зшийте їх у полотно»

— Як зі старого одягу створити новий і стильний?

— Експериментуйте — це головне правило! Зараз можна створювати одяг, використовуючи різний за кольором і фактурою текстиль. Розрізавши кілька старих суконь на клаптики різної форми та розміру, зшийте їх у полотно — і вуаля: перед вами дорога модна тканина, з якої можна створити що завгодно! А надірвавши довгі рукави на старій сорочці по проймі плечей, залиште краї тканини необтесаними, — і ви отримаєте стильну річ. Такий недбалий кежуал-шик прикрасить будь-яку модницю.

Натуральні тканини приємні в носінні

— Чи є у вас у гардеробі вінтажні речі, які носите із задоволенням?

— Коли я була маленькою, до мами часто приходила її подруга в красивому модному одязі. Одна кримпленова сукня була неймовірно красива. Яскравий малюнок з біло-жовтих ромашок на червоному тлі, із зеленими стеблинками і листям між бутонами був чудовим. Довжина — до середини гомілки (її ще називають довжиною Діор). Через тридцять років ця жінка подарувала мені ту сукню. Вона і зараз на почесному місці в моєму гардеробі, періодично я одягаю її з вінтажною іспанською шаллю.

— А які старі речі варто відкласти, як то кажуть, на викид?

— Очевидно, що всьому приходить свій час. Навіть найкрасивіші речі не вічні. Думаю, ви самі зрозумієте, якій з них пора йти на спокій.

«Дуже цінується одяг, створений у роки творчих злетів кутюр'є зі світовими іменами»

— У шафі моєї бабусі я виявила старий, потертий у кількох місцях оксамитовий халат. Він мені нагадував про улюблену бабусю. Я довго думала, як можна вдихнути в цю річ нове життя і замовила в ательє пошити з нього (з тканини, що збереглася) дві декоративні наволочки для диванних подушок. Ці наволочки завжди зігрівають мою душу, коли дивлюся на них або торкаюся цього приємного на дотик оксамиту глибокого вишневого кольору.

— Зі старого одягу справді можна створити чудовий декор інтер'єру, якщо увімкнути фантазію. Поділюся ідеями, які можна взяти на замітку. Сміливо відрізайте рукави старої шуби, набивайте їх клаптями тканини (до речі, стара сукня чудово підійде для цієї мети), зашивайте краї, обшивайте старими ґудзиками — і дві диванні подушки готові! Таким чином ви оновите інтер'єр абсолютно безкоштовно. До того ж, зможете розповісти гостям свої історії тих часів, коли ця шуба була модною. А зі старої постільної білизни можна зробити фіранки, покривши їх фатином контрастного кольору. У разі невивідних плям на білизні таким чином можна прикрити ці погрішності. Стильні фіранки додадуть легкості й атмосферності вашому інтер'єру.

— Який одяг варто купувати у вінтажних магазинах?

— Дуже цінується створена в роки творчих злетів кутюр'є зі світовими іменами. Купити таку річ — справжня вдача.

— А який вінтаж купувати не варто?

— При купівлі вінтажного одягу потрібно враховувати один нюанс. У вінтажному одязі ви не повинні виглядати вбраною, як на костюмований бал. У всьому має бути міра.

— Які вінтажні сумки варті уваги?

— Як відомо, у гардеробі сумок і взуття багато не буває. Якщо ви майстриня і можете створювати свій хенд-мейд, то вінтажні сумки можуть стати полем вашого інтересу. Головне в сумках — матеріал, форма та аксесуари (застібки, ланцюжки, ручки…) Якщо вам сподобалося кілька сумочок, але вони добряче потерті, купуйте їх, розбирайте на «запчастини» і створюйте одну, взявши за основу сумку, де матеріал не втратив вигляду. Не проходьте повз редикюлі та сумки-футляри. Як правило, вони виконані зі шкіри і часто піддаються реставрації. Навіть авоська часів молодості бабусь сьогодні є стильним аксесуаром.

Раніше експерт зі стилю Ірина Бейлі поділилася секретами, як вибирати і з чим носити вінтажні прикраси.

Також читайте у «ФАКТАХ» про речі в горошок — як вибрати забарвлення і з чим комбінувати.

Фото в заголовку з альбому Ірини Бейлі

Фото у тексті з альбому Ольги Сметанської

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