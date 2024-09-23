У багатьох з нас у шафах є чимало гарних речей (одягу, взуття, аксесуарів, постільної білизни), які з різних причин не вписуються у наше життя. Якісь із них, відверто кажучи, застаріли, щось із одягу та взуття стало не за розміром… Але викинути такі речі рука не підіймається, адже багато що з них нагадує нам про щасливі моменти життя — і це, напевно, одна з головних причин. Але виявляється, викидати й не обов'язково. Трансформуйте одяг, взуття та аксесуари в оригінальні предмети інтер'єру. Таким чином ви заощадите чимало грошей. Адже варто побувати в майстерні дизайнера, і ви переконаєтеся, яка краса створюється з обрізків тканин і хутра, як композиція з декількох намистин і паєток може зробити річ вишуканою. Ідеями трансформації речей з «ФАКТАМИ» поділилася експертка зі стилю Ірина Бейлі.

«З лляного простирадла можна створити скатертину, обшивши по краях мереживом»

— Наявність старих, на перший погляд, непотрібних речей може стати джерелом створення унікальних об'єктів для вашого інтер'єру, — каже Ірина Бейлі. — Подушки та килимки — чудовий колірний акцент, який освіжить обстановку та зробить її стильнішою. Якщо ваш диван у пастельних тонах, то подушки зі старого оксамитового халату контрастного кольору (бордового, синього, зеленого) — те, що треба! Мрієте про пуфики? Їх легко зробити зі старої ковдри. Розрізавши її на квадрати або прямокутники, покладіть їх у попередньо зшиті чохли (їх можна зробити зі старих пальт, шуб або скатертин). І ось у вас є стильні пуфики для підлоги, де зі своїми друзями ви можете розташуватися на балконі або перед екраном телевізора.

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— Важливий креативний підхід!

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— Розкажу кумедний випадок. Якось подруга подарувала мені ковдру з яскравим абстрактним принтом. Оскільки за своїм прямим призначенням ковдра мені була не потрібна, я розрізала її на кілька частин у формі серця та обробила краї бісером. Вийшли чудові дивані подушки. Коли подруга прийшла в гості, стала із захопленням запитувати, де можна купити такі самі. Звісно, вона не впізнала свою ковдру. Соромлячись, я зізналася, що мої нові подушки — це те, що стало з її подарунком. Я подарувала їй одну з цих подушок, і вона й досі прикрашає її оселю.

— Дуже цікаво.

— Якщо у вас у «засіках» знайшлася лляна або сатинова постільна білизна, якою ви не користуєтеся, з простирадла можна створити скатертину, обшивши її по краях мереживом. І обід для ваших гостей набуде атмосферності та урочистості. Повірте, що подібна скатертина в магазині коштуватиме досить дорого.

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Покривала та постільна білизна можуть стати основою для створення оригінальних інтер'єрних речей

— Виходить, що творчо переосмислити можна практично будь-яку річ?

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— Авжеж! Наприклад, стара шкіряна сумка може бути використана для створення оригінальних декоративних підставок під чашки. Достатньо вирізати клаптики різної форми та діаметра, прошити їх у центрі шовковою ниткою контрастного кольору, а по краях вирізати бахрому. Вийде оригінальний об'єкт для інтер'єру. У цих підставках ніхто не впізнає вашу обметану сумку.

«Зі старого одягу можна зробити симпатичні чохли для стільців»

— А як трансформувати взуття?

— Туфлі-човники, які ви не носите, можна легко перетворити на оригінальні горщики для квітів. А якщо ви розмалюєте їх фарбами, то вони стануть ще й демонстрацією вашого таланту та винахідливості.

— Раніше старий одяг не викидали, а використовували як ганчірки для прибирання. Зараз же багато хто купує ганчірки за ціною нових речей.

— Перш ніж різати старий одяг на ганчірки, уважно роздивіться його. Якщо більшість полотна тканини не постраждала від часу, з нього можна зробити симпатичні чохли для стільців. Все залежить від фактури та забарвлення тканини, чи стане той чи інший візерунок прикрасою вашого інтер'єру.

«Біжутерія, що вийшла з моди, може стати вашою творчою лабораторією»

— Чи варто зі старої шуби зробити приліжковий килимок?

— Килимок і пуф зі старої шуби — найочевидніші елементи інтер'єру, які можна з неї створити. Але якщо у вас є домашній улюбленець, то чому б не зробити для нього затишне місце для відпочинку? Такі речі в магазинах коштують досить дорого, а ваша шуба, трансформована в персональний «диван» для котика чи собачки, подарує вашому улюбленцю радість — причому абсолютно безплатно!

— Чи можна якось використовувати у декорі інтер'єру прикраси, які роками не знаходять застосування?

— Біжутерія, що вийшла з моди (намиста, брошки, сережки), може стати вашою творчою лабораторією. Розкладіть перед собою все це багатство та спробуйте пофантазувати. Наприклад, вирізавши квадрат або прямокутник зі старого вовняного пальта або оксамитового халата, нашийте прикрасу і вставте у рамку. Ось ви й творець справжньої фактурної картини, вашого власного шедевра. До речі, подібні артоб'єкти високо цінуються у світі інтер'єрного дизайну. Якось я декорувала стару парасольку намистинами, брошками, ґудзиками різного діаметра, попередньо покривши її клаптиками від старої шифонової сукні. По краях пришила бахрому з різноколірного бісеру. Моя парасолька трансформувалася в артоб'єкт, який став окрасою інтер'єру.

Прикраси у вашій скриньці підкажуть вам безліч ідей для декорування інтер'єру

— А коли не варто переробляти речі?

— Завжди варто! Трансформація непотрібних речей у нові може об'єднати вас та ваших близьких у єдиному творчому пориві. Зізнайтеся, у кожного в домі є ящик або коробка з речами, які не знадобилися або про які просто забули. Це шарфи, стрічки, пояси, м'які іграшки… З цього можна робити прекрасний декор для оформлення подарунків. Наприклад, прозорим легким шарфом можна обгорнути букет квітів. Бутони крізь тканину проглядатимуть дуже романтично, а сам букет матиме дорогий та неординарний вигляд. Непотрібну м'яку іграшку можна розмістити на подарунковій коробці, прикріпивши стрічками. Навіть палички для суші можна використовувати як прикрасу для волосся. Однак, якщо речі зовсім не застосовні у вашому житті, але при цьому вони все ще у хорошому стані, то позбутися їх, ще й отримавши фінансову винагороду, ви можете за допомогою величезної кількості спільнот у соціальних мережах. Адже смаки у всіх різні, і те, що не потрібно вам, може стати у пригоді комусь іншому.

Раніше Ірина Бейлі розповідала «ФАКТАМ» про вінтажні прикраси.

Фото з альбому Ірини Бейлі

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