Вміти купувати та носити вінтажні прикраси та аксесуари — свого роду мистецтво. Іноді такі речі можна виявити просто у своєму будинку — наприклад, у сімейній скриньці. Намиста, кольє, сережки, браслети і каблучки, модні в ті далекі часи, коли ваша бабуся була молодою, можуть виявитися справжнім скарбом. Вони гарні вже тим, що навряд чи ви побачите подібні на вашій подрузі або колезі. Ще одна причина придивитися до таких прикрас уважніше: вони можуть приховувати секрети, про які ви навіть не підозрюєте. Можливо, старовинну брошку привіз хтось із ваших рідних із далекої подорожі або створив на спеціальне замовлення талановитий майстер. Не виключено, що ваша бабуся отримала прикрасу у спадок від своєї матері. Такі речі можуть «оживити» історію вашої родини, а це дуже цікаво. Можливо, у вашій скриньці є вінтажні прикраси? Як часто і з якої нагоди ви їх одягаєте? Чи любите відвідувати місця, де продають старовинні речі? Про те, як обирати та носити вінтажні прикраси, «ФАКТАМ» розповіла експертка зі стилю Ірина Бейлі.

«Цінними є перш за все брендові прикраси — особливо від відомих Будинків моди»

— У жодному разі не варто плутати вінтаж і секонд-хенд, — каже Ірина Бейлі. — Хоча вінтажні прикраси і приходять до нас від інших господарів — так би мовити, з «других рук» — за ними завжди стоїть історія: ким і коли їх було створено, в чому особливість виконання. Часом цікава й особистість їхнього колишнього власника.

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Вінтажними можна вважати речі, вік яких становить від двадцяти до ста років. Те, що старше, заведено вважати антикваріатом. Вінтажні та антикварні прикраси можна купити на блошиному ринку, аукціоні чи в антикварній крамниці або ж виявити в сімейній скриньці. Якщо є можливість, розпитайте бабусю чи маму, яким чином річ з'явилася в них — де і коли її купили або хтось подарував, чи є вона рідкісною. Можливо, ви виявите фото цієї брошки або каблучки в сімейному фотоальбомі і щось нове дізнаєтеся з історії вашої родини. Вінтажні прикраси — носії пам'яті.

До слова, одна з моїх улюблених брошок, якій понад шістдесят років, належала моїй бабусі. Пам'ятаю, як у дитинстві я кріпила цю прикрасу на тюль, яку одягала на себе як накидку принцеси. Коли я подорослішала, бабуся подарувала цю брошку мені. Вона — мій талісман.

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Ірина Бейлі: «Брошка моєї бабусі – мій талісман» (фото з альбому Ірини Бейлі)

— Як, купуючи вінтажну прикрасу на блошиному ринку, визначити, цінна вона чи ні?

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— У кожного мисливця за вінтажними «трофеями» свій алгоритм пошуку та ухвалення рішення щодо купівлі. Можу поділитися, як це роблю я. Для мене блошині ринки — машина часу! У якій би країні я не була, прагну здійснити таку подорож у часі. Найголовніше — розслабитися й отримати максимум задоволення від спілкування з тими, хто продає старовинні речі, і споглядання цих раритетів.

Цінними є насамперед брендові прикраси — особливо від відомих Будинків моди. Також мають цінність аксесуари, які є яскравими атрибутами моди того чи іншого часу. Звісно, особливо цінними є брошки, що належали відомим людям або, наприклад, аксесуари з відомих фільмів. Такі рідкісні речі можна знайти у вінтажних бутиках Парижа, Лондона і Нью-Йорка. До речі, відвідувачами таких бутиків є Леді Гага, Скарлетт Йогансон і багато інших знаменитостей. Особливо ж цінні речі зустрічаються на аукціонах.

— Якщо на прикрасі немає логотипу, як зрозуміти цінна вона чи ні?

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— У цьому випадку стане в пригоді опція в інтернеті «Пошук за фото». Пошук видасть вам за запитом наявну інформацію. Хто знає, може, в руках у вас справжній шедевр!

Вінтажні брошки будуть стильно і яскраво виглядати на сучасному одязі

«Час невблаганно залишає свій слід навіть на найкрасивішій прикрасі»

— Чи варто купувати браслет чи кольє з відсутнім каменем? Завжди є побоювання, що в ювелірних майстернях його не зможуть відновити — скажуть, що такого немає.

— Купувати чи відмовитися від покупки — залежить від того, чи готові ви витратити свій час та гроші на реставрацію. Зараз можна знайти практично будь-який камінь, будь-якого кольору, щоб подарувати брошці чи браслету друге життя.

— Які дефекти вінтажної прикраси, можливо, додадуть їй навіть більше шарму, і їх не варто реставрувати? Які варто усунути, а які непереборні? І чи є сенс із цими дефектами купувати прикрасу?

— Час невблаганно залишає свій слід навіть на найкрасивішій прикрасі. Якщо ви виявили потертості на основі або каркасі аксесуара, не поспішайте відкладати його убік. Часто прикраси виготовлені з мельхіору, срібла чи інших металів, які можна легко почистити сучасними засобами. Повернути блиск каменям допоможуть досвідчені ювеліри. А вінтажні прикраси зі слонової кістки чи емалі не втрачають своєї цінності, навіть якщо на них є тріщини або помутнілі місця. Навпаки, це демонструє їхній поважний вік.

— Як порадите носити вінтажні прикраси?

— Такі аксесуари будуть стильно та яскраво виглядати на сучасному одязі. Я часто ношу вінтажні брошки та сережки з сорочками та джинсами. Дуже стильно виглядатиме кольє і на звичайній футболці. А вінтажні каблучки на вказівному пальці та на мізинці «звучатимуть» в унісон із будь-якою сучасною прикрасою. Вінтажне намисто можете надягати в будь-якій кількості і бажано різного кольору. Намистини можуть бути в них різного розміру. Так обожнювала носити подібні аксесуари королева вінтажу Айріс Апфель.

Вінтажна річ завжди має історію

«Пряжкою з потертого пояса можна прикрасити шовкову хустку, а вінтажними ґудзиками — сорочку чи пальто»

— Чи правда, що вінтажні речі, зокрема прикраси, можуть додати років? Особливо, якщо їхня володарка вже не в юному віці.

— Ні, звісно! Вінтажні аксесуари на елегантній дамі демонструють її вишуканий смак і завжди будуть приводом для компліментів.

— Який вінтаж не варто купувати?

— Старі прикраси, які попри свій поважний вік, є лише атрибутами одягу, що вийшли з моди. Наприклад, пластмасові браслети, популярні в 1970−80-х роках, значки із зображенням музичних гуртів або виконавців — за винятком тих випадків, якщо ви є їхнім колекціонером. Також не варті уваги прикраси з дешевих неякісних матеріалів, які не мають жодної цінності.

— Яка вінтажна фурнітура цінується? Можливо, ґудзики, пряжки?

— Абсолютно вірно. Така фурнітура може бути прямо на речі, яка вже віджила свій вік. Аксесуари на ній можуть стати справжньою знахідкою. Звертайте увагу на ґудзики, пряжки, оздоблення, мереживо… Пряжкою з потертого пояса можна прикрасити шовкову хустинку, а вінтажними ґудзиками — сорочку або пальто.

До речі, зараз бум не лише на вінтажний одяг та прикраси, а й на посуд. Читайте про це у публікації «Посуд із бабусиних сервантів екологічно чистий. Сервіруйте ним стіл не лише для краси, а й заради здоров'я», — дослідниця історії скла Олена Тахтай.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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