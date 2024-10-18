У багатьох жінок у скриньці море прикрас, у тому числі і вінтажні , але ситуація приблизно така ж, як і з одягом: стільки всього, а одягти нічого. Щось здається вже немодним, щось надто химерним… А коли починаєш усе це приміряти, виявляється, що ніщо ні з чим не поєднується. Як вибрати прикраси, які вам підходять? Як поєднувати їх із вже наявними та одягом? Як виглядати стильно? На ці запитання в інтерв'ю «ФАКТАМ» відповіла експертка із стилю Ірина Бейлі.

«Сучасна мода дедалі частіше демонструє не правила, а винятки з них»

— Ірино, легендарна Коко Шанель казала: «Вибираючи аксесуари, перед виходом поверніться до дзеркала і зніміть той, що одягнули останнім». А скільки прикрас доречно вдягати одночасно?

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- З тих пір, як були сказані Коко Шанель ці слова, багато у світі моди змінилося. Сьогодні актуальна еклектика — суміш стилів. Наприклад, кольє в етнічному стилі можна сміливо поєднувати з величезною брошкою-квіткою із шифону або перлинними сережками. Головне — доречність та гармонійність. Багато залежить від того, куди саме ви одягаєтеся: на роботу, вечірку з друзями чи на офіційний урочистий захід.

Якщо це офіційне торжество, то до чорної маленької сукні підійдуть довгі перлинні нитки і лаконічні срібні сережки. Прекрасний варіант для неофіційної зустрічі — легка блуза з широкими штанями «палаццо». Таке вбрання ефектно доповнить масивне намисто з бісеру в тандемі з великим перстнем. Сережки тут уже будуть зайвими. Максимум, що можна вдягнути, — це сережки-«цвяшки». Вирушаючи на вечірку, сміливо експериментуйте із образом. Наприклад, одягніть джинси з сорочкою, на якій вільно пов'язана чоловіча краватка. Доповніть образ кольє з великих намистин, а замість браслета намотайте на руку невеликий шифоновий шарф, прикрашений брошкою з каменів. Ваше вбрання не залишиться непоміченим.

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Поєднувати прикраси – справжнє мистецтво

— Чи правда, що носити прикраси комплектами зараз моветон?

— Моветон — надто гучне слово для сучасної моди, яка дедалі частіше демонструє не правила, а винятки з них. Однак ті, кому не подобається носити прикраси комплектами, можуть будь-який сет «розбавити» іншими аксесуарами.

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— Вічне запитання: чи можна поєднувати золото та срібло?

— Сучасні тренди дають повну свободу у прагненні виглядати яскраво в тих прикрасах, які приносять вам естетичне задоволення.

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— Чи можна поєднувати ювелірні прикраси із золота та срібла з біжутерією?

— Чому ні? Найяскравіший приклад — поєднання золотої обручки з біжутерією.

«Карл Лагерфельд буквально „полював“ за талановитими творцями аксесуарів»

— Наразі вибір біжутерії величезний. Як знайти те, що підходить саме вам?

— Вибираючи прикрасу, дотримуйтесь трьох важливих критеріїв — і не помилитеся. Очевидно, що перший критерій — це розмір. Прислухайтеся до себе і ви зрозумієте, чи варто купувати масивну біжутерію. Якщо ви не готові до ексцентричності, то прибережіть свій бюджет для прикрас більш відповідних вашому світовідчуттю.

— Який другий критерій?

— Колірна гама. Важливо дуже уважно підходити до відтінків намист і кольє, адже ці прикраси розташовуються в безпосередній близькості до обличчя. Тут відіграє роль колір ваших очей та характерний відтінок шкіри. Приміряйте прикрасу, і ви відразу зрозумієте, «засяяло» ваше обличчя чи ні. Це, мабуть, найважливіший критерій.

— Згодна на сто відсотків.

— Ну і третій критерій — вибирайте незвичне. Відомо, наприклад, що легендарний дизайнер Карл Лагерфельд буквально «полював» на талановитих дизайнерів аксесуарів, які часто були абсолютно невідомими. Їхні роботи він включав у покази: це були і чудові метелики-брошки, і фантастичні прикраси із шифонових квітів.

— Як відрізнити шедевр від ширвжитку у виробах хендмейду?

— Почнемо із шедеврів. Їх відрізняє якість матеріалу та філігранна робота. Існують окремі ательє, які створюють лише аксесуари-квіти. Вони виконані так майстерно, що виглядають як живі і коштують досить дорого. Однак не потрібно засмучуватися, якщо прикраса вам не по кишені. Візьміть до рук нитку, голку, ножиці, шифоновий шарф і, нарізавши стрічки і зібравши їх навколо брошки з камінням, створіть свій шедевр. І він матиме цінність, яку не виміряти грошима. Адже в цю брошку-квітку будуть вплетені ваш час, натхнення та фантазія.

Якщо вам подобається в'язати, то зверніть увагу на те, що зараз на вершині популярності в'язані аксесуари — це можуть бути брошки, намисто, коміри, прикрашені намистинами. Також власноруч ви можете створити ексклюзивні бісерні прикраси. Зробивши кілька коротких бісерних ниток, скріпіть їх у вигляді пензлика — і у вас готовий яскравий унікальний акцент на шапку, сукню, шарф, пояс, пальто. Не зупиняйте себе у творчості. Саме вона розкриває ваші таланти та смак до життя.

«Аксесуари — це „бонус“ до вашого образу»

— Цікаві ідеї!

— А, наприклад, звичайну авоську обшийте стилізованими під перли намистинами. У кількох місцях прикріпіть брошки, які вже не носите, або які втратили свій колишній лоск. У вас вийде модна та дуже стильна «оправа» для звичайної ганчіркової сумки!

— Чи всім личать вінтажні прикраси?

— Вінтажні прикраси — речі з історією. Якщо вам цікаві такі, то можете їх органічно вписати у свій образ. Якщо ви маєте вінтажний аксесуар і не знаєте його історії, почніть свою. Розкажіть, за яких обставин ви його придбали, що надихнуло його купити. Повірте, навіть недорога брошка чи кольє на вас можуть перетворитися на скарб.

— Чи варто купувати біжутерну прикрасу, якщо не знаєш, до чого в гардеробі вона підійде, але ця річ дуже подобається?

— Купівля аксесуарів — це насамперед емоція та натхнення, ваш фешен-порив. Не забувайте, що аксесуари — це акцент, і в якомусь сенсі навіть «бонус» до вашого образу. І лише вам вирішувати, чи варто робити таку покупку, чи ні. Довіряйте своїй інтуїції та смаку.

Коко Шанель казала: «Перли завжди мають рацію!»

— Які поради великих дизайнерів щодо прикрас варто взяти на замітку?

— «Перли завжди мають рацію!» — казала Коко Шанель. Якщо ви не впевнені в тому, який аксесуар одягнути, завжди вибирайте перлинну прикрасу. Не помилитеся!

Раніше фахівці назвали кілька чудових способів, як почистити перли, не пошкодивши їх.

Фото в заголовку з альбому Ірини Бейлі

Фото прикрас із альбому Ольги Сметанської

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