Окупантам частково це вдалось: експерт про цілі атак рф по енергосистемі України

Після атаки російських терористів по Україні 28 листопада НАК «Укренерго» терміново ввело екстрені відключення світла. Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко вважає, що рф масштабним комбінованим ударом з залученням дронів і ракет хотіла відрізати атомні електростанції від енергосистеми України. Вдалось окупантам це частково.

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«Головною ідеєю атаки було відрізати атомні станції України, це основний енергетичний ресурс. Він дає до 60% електричної енергії в систему. Окупанти намагались відрізати цей ресурс від об’єднаної енергосистеми України. Але їм це вдалось частково, система під контролем», — заявив Омельченко.

На думку експерта, росіяни поспішають завдати максимальної шкоди інфраструктурі України, бо збігає термін «правил гри», які сформувалися між поточною адміністрацією президента США та кремлем.

«Ці правила були вкрай невигідні для України. І які будуть правила за нової адміністрації, невідомо. Відповідно рф дуже поспішає скористатися цим вікном можливостей», — вважає Омельченко.

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Раніше повідомляли про те, що авіаексперт Валерій Романенко впевнений, що росіяни очікують на похолодання, щоб завдати нам максимально дошкульного ракетного удару.

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