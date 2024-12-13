Чемпіон світу Берінчик дізнався ім'я наступного суперника: де і коли відбудеться бій за титул (відео)

Український призер Олімпійських ігор 36-річний Денис Берінчик (19 перемог, 9 з них — нокаутом), який сенсаційно став у травні 2024-го чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі, дізнався ім'я наступного опонента.

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Як повідомляє ESPN, суперником українця, який проведе дебютний захист титулу, стане непереможний американець, 25-річний віцечемпіон світу та Олімпійських ігор-2020 Кішон Девіс (12 перемог, 8 з них — нокаутом). Бій відбудеться 14 лютого на малій сцені легендарної арени Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Поєдинок українця пройде у рамках вечора боксу, організованого промоутерською компанією Top Rank, якою керує 93-річний Боб Арум.

Нагадаємо, що Берінчик у своєму останньому бою в травні 2024-го переміг титулованого мексиканця Емануеля Наваррете, який уже встиг закрити поразку від українця перемогою нокаутом, а Девіс у листопаді цього року нокаутував у другому раунді міцного аргентинця Густаво Лемоса.

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Відеоогляд бою Кішон Девіс — Густаво Лемос

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі нечувані гонорари Усика та Ф'юрі за бій-реванш у Саудівській Аравії.

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