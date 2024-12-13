Майже 100 ракет та 200 безпілотників: енергоструктура України серйозно пошкоджена внаслідок атаки росіян

Під час масованої атаки з повітря, яку ворог розпочав ще вдень 12 грудня із запуску дронів-камікадзе, ворог застосував також крилаті ракети та балістику.

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За попередніми даними, загалом було застосовано 93 ракети, у тому числі й щонайменше одна північнокорейська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, за словами якого вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет знешкодили літаки F-16.

«Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці. Це такий „мирний“ план путіна — знищити все. Це так він хоче „перемовин“ — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар — масова реакція. Тільки так зупиняється терор», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що господар кремля сприймає як дозвіл на продовження ударів по Україні те, що західні партнери або не реагують, або «звикають до терору». Він наголосив на необхідності додаткових комплексів, які здатні збивати російські ракети, а також посиленні санкцій проти країни-агресорки.

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За даними ДТЕК, атака 13 грудня — вже 12-та масована атака на енергетичні об'єкти компанії. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення росія завдала понад 200 ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», — йдеться у повідомленні.

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В командуванні Повітряними силами ЗСУ уточнили, що ворожа атака тривала з 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня 2024 року. За цей час було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків — Тамбовська обл.;

2 балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків — Брянська обл., ТОТ Криму;

1 балістична ракета KN-23, район пусків — Брянська обл.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;

24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків — Воронезька, Ростовська обл.;

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — рф.

Станом на 11:30 підтверджено збиття:

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80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети «Іскандер-М»;

80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять — повернулись в росію, ще один — в білорусь.

Через ворожі удари в Україні скасували графіки стабілізаційних відключень и ввели екстренні відключення світла.

Фото з відкритих джерел

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