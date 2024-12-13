У «Чесно» розповіли про рекордсменів-прогульників Верховної Ради IX скликання, які роками відсутні у сесійній залі, а також перерахували депутатів-утікачів та держзрадників. Так, 23 народні депутати ВРУ-9 пропустили понад 50% голосувань (йдеться про відсутність з різних причин). Одинадцять з них наразі вже втратили мандати.

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Згідно з аналітикою, найбільше голосувань проігнорували нардепи-втікачі з ОПЗЖ. Більшість з них обігнав лише очільник «Євросолідарності» Петро Порошенко, який пропустив понад 65% голосувань парламенту.

«У першій десятці прогульників опинився колишній „слуга“ Олександр Дубінський, який вже понад рік перебуває в СІЗО, але й до того не надто активно ходив у Раду, позафракційний нардеп Олесь Довгий, а також лідер „Європейської солідарності“ Петро Порошенко. Понад половину засідань також пропустили лідерка „Голосу“ Кіра Рудик і голова партії „За майбутнє“ Ігор Палиця», — йдеться у дописі «Чесно».

На відміну від Порошенка, який перебуває в Україні, частина нардепів, які пропустили понад 50% голосувань, знаходяться за її межами. Зокрема, нардепи Андрій Одарченко та Артем Дмитрук. Андрій Деркач, якого позбавили мандата, взагалі став сенатором в Астраханському краї рф.

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Спільною рисою більшості з першої десятки прогульників є підозра в державній зраді або вже перебування в реєстрі зрадників. Зокрема, лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко є підозрюваним у держзраді за торгівлю з терористами ОРДЛО.

Аналітики «Чесно» відзначають, що чимало нардепів стали частіше пропускати засідання Ради саме після повномасштабного вторгнення. Так, в антилідерах із прогулів ті проросійські нардепи, хто втік з України у перші місяці повномасштабного вторгнення. Більшість врешті були позбавлені мандатів чи добровільно написали заяву про відмову від депутатства.

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«Наприклад, колишня нардепка від забороненої ОПЗЖ Юлія Льовочкіна виїхала на початку вторгнення і, за даними журналістів, перебувала у Франції, а подружжя нардепів Наталія Королевська та Юрій Солод, за інформацією ЗМІ, перебралися в Дубай. Захисника російської церкви, екснардепа Вадима Новинського після запровадження проти нього санкцій РНБО помітили у Швейцарії: він проводив службу в найбільшій російській православній церкві Цюриха — храмі Воскресіння Христового», — зазначають у «Чесно».

Як повідомлялося раніше, Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. Порівняно з минулим роком статки Порошенка виросли з 950 мільйонів доларів та до понад 1,2 млрд доларів.

Фото у заголовку: rada.gov.ua

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