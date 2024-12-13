Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який нещодавно прокоментував розміщення військ НАТО в Україні, попередив, що путін хоче «стерти Україну з лиця землі» і може прийти за іншими частинами Європи, та закликав європейців тиснути на свої уряди, щоб вони збільшили витрати на оборону.

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«Настав час перейти до мислення воєнного часу, — сказав Рютте експертам з питань безпеки та аналітикам центру Carnegie Europe в Брюсселі. — Люди повинні бути готові до того, що росія може спробувати використати рої безпілотників в Європі, як це було в Україні, що призвело до смертельних наслідків. путін намагається розчавити нашу свободу та спосіб життя», — цитує його видання apnews.com.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів перерахував напади росії: на Грузію у 2008 році, анексію українського Кримського півострова у 2014 році та повномасштабне вторгнення, розпочате майже три роки тому.

«Скільки ще нам потрібно тривожних дзвінків? Ми повинні бути глибоко стурбовані. Я знаю, що я стурбований, — сказав він. - росія готується до довготривалої конфронтації. З Україною та з нами».

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Інавгураційна промова Рютте відбулася трохи більше ніж через два місяці після його вступу на посаду найвищого цивільного посадовця НАТО. Відтоді він здійснив турне столицями 32 країн — членів Альянсу, в тому числі відвідав найважливішого члена НАТО — Сполучені Штати Америки, де зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом.

Відповідаючи на запитання Associated Press, наскільки шкідливою може бути швидка й неякісна мирна угода України та рф, Рютте сказав, що «погана угода означає, що путін вийде переможцем, і це матиме наслідки по всьому світу, а не лише для Європи та України». Він наполягав на тому, що Україна має бути залучена до будь-яких мирних переговорів.

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Марк Рютте зазначив, що витрати на оборону в Європі різко зросли і очікується, що 23 члени Альянсу досягнуть цільового показника НАТО, який передбачає виділення 2% ВВП на військові бюджети. Але він додав: «Я можу сказати вам, що нам знадобиться набагато більше, ніж 2%».

Окрім збільшення витрат на оборону в Європі, на думку Рютте, НАТО зараз має десятки тисяч військовослужбовців у стані підвищеної готовності, якщо вони знадобляться для захисту території союзників.

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«З усім цим наше стримування добре, поки що. Але мене турбує завтрашній день, — сказав він. — Ми не готові до того, що чекає на нас через чотири-п'ять років. Небезпека рухається до нас на повній швидкості. Те, що відбувається в Україні, може статися й тут, і незалежно від результату цієї війни, ми не будемо в безпеці в майбутньому, якщо не будемо готові протистояти небезпеці».

Раніше на Заході назвали «козир» у переговорах із росією про закінчення війни.

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