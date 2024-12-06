Союзники України змістили акцент з пошуку перемоги на спроби надати президенту Володимиру Зеленському найкращу позицію для протидії російському просуванню або переговорів про можливе припинення вогню. Наразі це означає, що НАТО подвоює зусилля, щоб поспішити з наданням більшої кількості озброєнь розтерзаній війною країні, оскільки українські сили повільно втрачають позиції. А це створює привід до того, що можливе перемир'я може заморозити війну, пише видання Bbloomberg.

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путін не виявив бажання обговорювати припинення вогню. Але повернення Дональда Трампа до Білого дому зосередило увагу союзників по НАТО на тому, як зміцнити політичну волю до продовження майже трирічної війни в умовах, коли бойовий дух починає слабшати. Оскільки міністри закордонних справ, які зібралися цього тижня в Брюсселі, вирішують питання, як надати більше зброї, уряди почали розглядати різні сценарії припинення війни, які можуть бути предметом переговорів. Обговорення охоплює такі гарантії безпеки, які б захистили Україну, не провокуючи при цьому путіна. Всі співрозмовники Bbloomberg говорили на умовах анонімності з огляду на політичну та безпекову чутливість планування, яке все ще не завершене.

Одним із можливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони. За словами одного високопоставленого дипломата НАТО, у разі припинення вогню європейські війська, ймовірно, забезпечать її охорону і патрулювання. За словами іншого високопоставленого західного дипломата, ці дискусії відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестабільною і переговори мають розпочатися найближчим часом. Для європейських союзників ці сценарії також дають можливість показати Трампу, що вони можуть залишатися актуальними, якщо переговори про припинення вогню врешті-решт викристалізуються. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагався зосередити увагу на зростаючому постачанні зброї в Україну, відклавши поки що вбік контури будь-якого припинення вогню.

«Ми повинні робити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі, — сказав Рютте на засіданні НАТО. — Ми повинні надати достатню підтримку, щоб змінити траєкторію цієї війни раз і назавжди. Зміна траєкторії означає, що там, де лінія фронту зараз рухається на захід, ми повинні переконатися, що Україна має сильну позицію».

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«Визнання Зеленським того, що Україна не зможе звільнити всю окуповану територію військовим шляхом, — це більше, ніж визнання реальності, — сказав Лучіан Кім, аналітик Міжнародної кризової групи та автор нещодавно опублікованої книги „Помста путіна: чому росія вторглася в Україну“. - Це також відкриття для майбутніх мирних зусиль другої адміністрації Трампа».

Однією з цілей посилення збройних сил Києва і надання їм можливості завдати удару вглиб росії за допомогою західної зброї є спробою переконати путіна в тому, що переговори краще, ніж війна. Однак це зараз малоймовірно, оскільки російські війська продовжують просуватися вперед.

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«Ми не хочемо нічого підсолоджувати, — сказав генерал Крістіан Фрейдінг, голова штабу планування і командування Міністерства оборони Німеччини. - росія перехоплює ініціативу на всіх фронтах, в усіх сферах і здійснює безперервні територіальні здобутки. Це стосується і транспортного вузла Покровська, який українські війська повинні залишити до початку наступного року».

За словами високопосадовця НАТО, темпи російського просування зростають, що створює додатковий тиск на українську лінію фронту. І хоча росія втрачає близько 1500 вбитими та пораненими на день, їй також вдається набирати близько 30 000 нових військовослужбовців щомісяця, закріплюючи свою перевагу в людських ресурсах.

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«путін явно лідирує і не особливо прагне переговорів», — сказав посол Естонії в НАТО Юрі Луїк в інтерв'ю мовнику ERR.

Занепокоєння адміністрації президента Джо Байдена, який залишає посаду, що перемога росії підбадьорить союзників москви — Китай, Іран і Північну Корею, принаймні частково є причиною посиленого постачання артилерійських снарядів, ракет, наземних мін і систем протиповітряної оборони.

Однак зменшення кількості особового складу ЗСУ означає, що переговори все одно доведеться розпочати наступного року, вважає Семюель Чарап, старший політолог компанії Rand.

«Україні не вистачає живої сили, щоб зупинити російський наступ, а Захід мало чим може допомогти з погляду наявних запасів озброєнь», — сказав Чарап.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які сценарії закінчення війни в Україні обговорюють в команді Трампа.

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