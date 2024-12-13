Директор ТОВ «АКАМ» Олексій Міхєєв прокоментував інформацію про те, що бізнесмен Вадим Єрмолаєв нібито має відношення до будівництва Національного військового меморіального кладовища, яке планують збудувати під Києвом, пишуть «Українські новини».

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«Вадим Єрмолаєв не має жодного відношення до ТОВ „АКАМ“ або інших юридичних осіб, які пов'язують із будівництвом національного військового меморіального кладовища, яке планують збудувати під Києвом. Єрмолаєв мав опосередковане відношення до цієї компанії лише на початок грудня 2023 року, тобто на момент запровадження санкцій щодо нього згідно з Указом президента України, який, до того ж, уже більше року оскаржує їх в судовому порядку» , — заявив Олексій Міхєєв.

За словами Міхєєва, Вадим Єрмолаєв раніше був пов'язаний із компанією, яка надавала фінансові кредити для розвитку «АКАМ».

«Так, учасником ТОВ «АКАМ» є я, громадянин України Міхєєв, з часткою у статутному капіталі 89,99%. Я одночасно є і кінцевим бенефіціарним власником компанії. А також — АТ «ЗНІКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» з часткою у статутному капіталі 10, 0,1%. Вищенаведена інформація міститься у відкритих джерелах та реєстрах, загальнодоступна і не вимагає додаткової перевірки», — каже Міхєєв.

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Також він додав, що ТОВ «АКАМ» не є структурним підрозділом корпорації «АЛЕФ», власником якої є Вадим Єрмолаєв.

Крім того, корпорація «АЛЕФ» за своєю суттю є самостійним договірним об'єднанням, яке не є господарським товариством або підприємством. Вона створена економічно відокремленими підприємствами з метою координації господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу та комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень. на законодавчому рівні, ні згідно зі статутними документами, корпорація «АЛЕФ» не може мати «власника», — каже він.

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Раніше стало відомо про масштаби волонтерства бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва. Так, з початку повномасштабного вторгнення він допоміг військовим на 83 млн грн.

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