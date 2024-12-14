Доєдналися до «компанії» фон дер Ляйєн та Джорджі Мелоні: двох співачок назвали серед ста найбільш впливових жінок світу

В кінці року багато ЗМІ традиційно підводять підсумки року, визначаючи кращих представників у різних сферах діяльності.



Журнал Forbes з 2004 року публікує рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу.

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У цьому році його втретє поспіль очолила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Друге, третє та четверте місце у списку теж займають жінки-політики. Зокрема, це голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, голова Ради міністрів Італії Джоржія Мелоні та президент Мексики Клаудія Шейнбаум.

«Жінки, які увійшли до списку, зі сфери фінансів, технологій, медіа та інших областей, мають економічну владу на загальну суму $ 33 трильйони і впливають на понад 1 мільярд людей», — йдеться у публікації журналу.

Серед зірок шоу-бізнесу найвище піднялася Тейлор Свіфт, яка днями завершила великий гастрольний тур — вона посіла 23-е місце. Бейонсе, ім'я якої виявилося втягнуте в скандал у році, що минає, розташувалася на 35-му місці. Опра Вінфрі посіла 33-е місце, Ріанна — 76-е.

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Статки 34-річної Тейлор Свіфт Forbes оцінив у 1,6 млрд доларів. У жовтні 2023 року співачка стала мільярдером, у тому числі завдяки доходам від її туру Eras Tour. Доходи 42-річної Бейонсе журналісти не вказують, проте зазначено, що у 2023 році вона побила рекорд за кількістю перемог на премії «Греммі» — 32.

В той же час тінь на авторитет співачки кидає розслідування навколо репера Пі Дідді, після арешту якого у Мережі поширилася конспірологічна теорія про те, що його друзі Бейонсе та Джей-Зі усувають конкурентів у шоу-бізнесі. Зокрема, артистку підозрюють у причетності до загибелі відомої у нульових роках співачки Алії. Пара, яка зараз вважається однією з найвпливовіших у Голлівуді, звинувачення відкидає. Однак днями їхні імена знову потрапили до заголовків у зв'язку зі звинуваченнями Джей-Зі у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

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На жаль, українок у рейтингу Forbes немає, і нам залишається лише сподіватися, що у майбутньому успіху досягне бодай хтось з лауреаток вітчизняних музичних премій цього року.

Фото instagram.com/taylorswift/

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