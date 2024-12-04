Дешевше не буде: власник мережі супермаркетів розповів, які товари скоро піднімуться у ціні

На думку керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, приблизно з 15 грудня почнеться подальше зростання цін на продукти. При чому здорожчання зазнають навіть ті сегменти споживчого кошика, які зараз недооцінені.

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З таким прогнозом погоджується і власник мережі гіпермаркетів Ultramarket («Мегамаркет») Олег Вишняков.

Він вважає, що суттєво зростуть ціни на хліб, овочі «борщового набору», м’ясо, молочні вироби, а також крупи та олію.

Головними чинниками зростання цін Вишняков назвав збільшення витрат на виробництво та зберігання, високі ціни на електроенергію, а також податкові зміни.

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Так, продукти, які потребують спеціальних умов зберігання (фрукти, овочі, молочні вироби, риба та м'ясо) значною мірою залежать від стабільного енергопостачання.

На ціни також вплине дорожчання кормів. Продукція тваринництва, включно з м’ясом та молочними виробами, відчуває ціновий тиск через вартість кормів.

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За прогнозами експертів, найбільший ріст цін очікується на:

- Хліб та хлібобулочні вироби — через дорожчання сировини та енерговитрат.

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- Овочі «борщового набору», фрукти (зокрема, яблука та груші), що потребують особливих умов зберігання.

- Молочні продукти — через вартість кормів та сезонні витрати.

Крім того, м’ясо, яйця, цукор, рослина олія, крупи та макарони також перебувають у зоні ризику подорожчання.

За словами Вишнякова, можливі перебої з електропостачанням можуть додатково ускладнити ситуацію. Це може призвести до перебоїв у виробничих процесах, псування продукції через порушення температурного режиму зберігання.



Крім того, додаткові витрати на генератори та інші альтернативні джерела енергії також будуть включатися у вартість товарів.

Таким чином, економічна ситуація та витрати на енергоресурси залишаються ключовими факторами, які впливатимуть на вартість продуктів.

Нагадаємо, у листопаді почалося різке зростання цін на продукти дешевого сегменту — овочі, макаронні вироби та крупи.

Подорожчання також торкнулося й сфери послуг — вже два оператори мобільного зв'язку заявили про підвищення тарифів.

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