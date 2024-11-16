Подорожчання неминуче: які продукти злетять в ціні вже до початку зими

Схоже, ціни в Україні «послухали» прогноз НБУ і знову почали зростати. Звичайно, це сумний жарт, а сувора реальність в тому, що в українських магазинах знову спостерігається здорожчання продуктів.

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І, як прогнозують експерти, тенденція збережеться щонайменше до кінця зими. Основні причини — енергетична криза, інфляція та сезонний фактор.

Про це у коментарі «24 каналу» розповіли науковці.

По-перше, подорожчає м'ясо.

Протягом 2024 року в супермаркетах змінилися ціни на популярні види м'яса, серед яких:

- яловичина — 301,32 грн за кілограм (+20,9%);

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- свинячий ошийок — 286,05 грн за кілограм (+18,1%);

- курячі стегна — 125 грн за кілограм (+9,6%);

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- свинина підчеревок — 179 грн за кілограм (+9,5%);

- свинячий шашлик — 238 грн за кілограм (+9,1%);

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- куряче філе — 174,50 грн за кілограм (+8,7%).

Найменше зростання цін торкнулося свинячої грудинки, яка навпаки подешевшала на 1,1% за останній час — до 179,29 грн за кілограм. Роздрібні ціни на домашнє сало скоротилися на 9,7% — до 234 грн за кілограм.

«Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торгівельній мережі зумовлюють зростання цін на неї. Зі свининою ситуація значно краща. Промислове виробництво свинини у 2024 році зросло, а отже збільшилася і пропозиція цього виду м'яса в роздрібній торгівлі. Це, своєю чергою, призвело до зниження роздрібних цін на окремі види м'яса свиней та сало», — заявила провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

Окремо вона додала, що через повномасштабну війну сформувалися високі ціни на корм, паливо та енергетичні носії. В результаті позначається тиск на собівартість виробництва м'яса та зумовлює зростання цін у магазинах.

Наприкінці осені, згідно з прогнозом учених Інституту аграрної економіки, може відбутися підвищення роздрібних цін на яловичину, свинину та курятину — до 5%.

Крупи, овочі та фрукти також зростуть у ціні.

Зростання цін на крупи поступово фіксується з початку 2024 року, каже Світлана Черемісіна. Наприклад, ячніва додала в ціні 14,6% до 17,78 грн за кілограм, а манні крупи до 23,24 гривень за кілограм (9,3%).

На 6% зросли в ціні рис і пшенична крупа (54,37 грн за кілограм і 18,23 грн, відповідно), а гречка — на 3,2% і коштує в середньому зараз 29,79 грн за кг.

«Лише пшоно зазнало незначного здешевлення — до 24,25 грн за кілограм (-4,6%). Протягом вересня-жовтня ячні крупи додали в ціні 4,5% — до 17,78 грн за кілограм, манні — 2,6% — до 23,24 грн за кілограм, пшеничні — 1,6% — до 18,23 грн за кілограм, рис — 1,0% — до 54,37 грн за кілограм, гречка — 0,6% — до 29,79 грн за кілограм», — заявила Світлана Черемісіна.

У листопаді, кажуть науковці Інституту аграрної економіки, фіксуватиметься подорожчання на 3−5%.

А от щодо овочів і фруктів, то ціни формують оперативність і обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне, каже науковиця Інна Сало.

За місяць сильно зросли в ціні овочі з набору на борщ:

- картопля — до 30,57 грн за кілограм (+15%);

- морква — до 23,96 грн за кілограм (+27%);

- капуста білокачанна — до 31,95 грн за кілограм (+10%);

- цибуля ріпчаста — до 17,94 грн за кілограм (+15%);

- буряк — 16,95 грн за кілограм (-3%).

«За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у листопаді 2024 року очікується подорожчання овочів до 15%. Зокрема, може додати в ціні капуста білокачанна — до 35 гривень за кілограм, а також цибуля ріпчаста — до 20 гривень за кілограм. На кінець осені ціна на картоплю може зрости до 34 гривень за кілограм. Це, звісно, залежатиме від обсягів поставок овочів, умов їхнього зберігання та логістики», — заявила Інна Сало.

Як писали «ФАКТИ», різке зростання цін на продукти спостерігається в першу чергу на самі дешеві позиції — овочі, макаронні вироби та крупи. При цьому подорожчання призвело до погіршення прогнозів інфляції у 2024-му році, який з раніше заявленого рівня в 8,7% легко переступить за 10%.

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