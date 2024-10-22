До Нового року в Україні подорожчають найпопулярніші продукти: експерти назвали причини

В Національному банку Україні констатують, що в країні збільшилася споживча інфляція та ціни на продукти. Зокрема, хліб, кондитерські та хлібобулочні вироби, молокопродукти, а також низка імпортних товарів на кшталт чаю, кави та какао — майже на 9 відсотків. Трохи меньше — на 7 відсотків — подорожчали овочі, але ціни на них продовжуватимуть «повзти» вгору. Експерти не виключають й подальшого здорожчення молока та м'ясної продукції.

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Також фахівці очікують, що до Нового року подорожчають ще деякі товари. «Фокус» називає п'ять таких позицій.

Картопля

Ціна зростає через несприятливі погодні умови — посуха стала причиною того, що отриманий врожай майже на третину менше, ніж торік. У 2023 році кілограм картоплі оптом коштував 12 грн, а цього року — 18 грн за кілограм. Тоді як у роздріб наразі кіло картоплі продають по 25−26 грн, а то й більше. За словами експертки Світового Банку Оксани Руженкової, наразі фермери не хочуть укладати контракти збуту продукції на сезон, навіть якщо закупівельники включають у нього пункт про щомісячний перегляд ціни. Аграрії сподіваються, що цей сезон стане для них «золотим».

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Овочі борщового набору

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Очікується, що кінця року овочі з борщового набору в середньому коштуватимуть дорожче на 30−35% у порівнянні з минулим роком. Експерти стверджують, що наразі на ринку вітчизняним овочам конкуренцію складають польскі та литовські овочі. Втім, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що логістику може ускладнити погода — в такому випадку ціни зростатимуть швидше. «Але у будь-якому випадку та ж картопля не буде продаватися по 50 грн за кіло, бо ціни обмежуватиме купівельна спроможність населення», — додав він.

Макарони та крупи

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Експерти прогнозують, що найближчим часом, насамперед, дорожчатимуть найдешевші продукти. На це впливатиме зростання акцизів на пальне. Так що вартість перевезення кілограма ваги найдешевших продоктів становитиме більшу частку цінника. Друга причина полягає у тому, що у людей меншає грошей і вони переходять на більш бюджетніші продукти. Так що попит на них, а відтак й ціни, зростатимуть.

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Вершкове масло

Ціни на вершкове масло зростають як через сезонні проблеми, так і логістичні, проблеми з електрикою та підвищення податків, що відчують на собі фермери та переробники.

Алкоголь

В Україні очікуєтьсяпідвищення відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої на 50%. Експерти прогнозують, що найдешевше вино найближчим часом подорожчає у півтора рази, а після цього почнуть зростати ціни й на продукцію середнього сегменту.

«Напевне підвищення цін торкнеться не тільки вина, але й горілки, коньяку, — вважає Оксана Руженкова. — Тож якщо зараз не зорієнтуватися і не зробити якісь запаси, під Новий рік можна отримати сюрприз».

Також зростатимуть й ціни на тютюнові вироби. Це пов'язано зі збільшенням акцизних зборів. «Біла» продукція автоматично здорожчає 22−23 відсотків — до 120−130 гривень за пачку.

Фото Pixabay

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