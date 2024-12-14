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Стиль життя

Залежить від форми обличчя: як вибрати зимову шапку

19:41 15 грудня 2024
як вибрати зимову шапку

Коли хочеться провести час на свіжому повітрі, а погода несприятлива, потрібен зручний одяг. Найбільше від холоду страждають голова, руки та ноги, тому відповідні аксесуари тут незамінні. Вибираючи зимову шапку, зазвичай дивляться на її якість і колір, але найважливішим критерієм вибору є крій. Він повинен відповідати формі вашого обличчя, тоді він підкреслить ваш стиль, пише видання amalteaproducentczapek.

Ключ до правильного вибору головного убору — це точне визначення форми обличчя. Довжина волосся теж має значення. Постарайтеся, щоб хоч трохи волосся було видно з-під головного убору. Відпустіть прядки, покажіть чубок.

Шапка для прямокутної форми обличчя покликана округлити й оптично вкоротити обличчя. Розташуйте шапочку біля основи брів. Якщо це вушанка, не зав’язуйте її у верхній частині. Уникайте шапок, які великі у верхній частині. Носіть берети, які насунуті наперед або набік.

Шапка для круглої форми обличчя покликана його подовжити. Уникайте таких, які щільно прилягають до голови. Носіть берети відкинутими назад, трохи відкриваючи лоб. Насолоджуйтеся носінням капелюха з широкими полями.

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Капелюх для квадратного обличчя повинна округлювати його. Найпростіше це зробити за допомогою капелюхів, які красиво обрамляють лице, кепки з капюшоном або хустки на голову. Трохи продемонструйте свій лоб, одягнувши шапочку вище брів. Але уникайте зимових капелюхів з дуже маленькими полями або зовсім без них.

Шапка для овальної форми обличчя — забезпечте баланс, не обтяжуйте одну сторону. Уникайте асиметричних капелюхів, які звужуються до вилиць. Відмовтеся від довгих помпонів, що звисають — вони зіпсують ваші пропорції. Найкраще підійде класична шапка-біні з відворотом або без.

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Раніше відомий дизайнер назвав пʼять головних трендів зимового сезону 2024−2025.

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