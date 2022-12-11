Як не замерзнути навіть у лютий мороз: 10 практичних порад

Постійні відключення електрики, а найчастіше й відсутність тепла, змусили українців адаптуватися до нових реалій та посилено вивчати способи, як пережити холодний сезон з найменшими втратами для здоров'я.

Але не тільки у квартирі чи будинку хочеться почуватися комфортно. Як одягнутися, виходячи на вулицю, щоб одяг і зігрівав як слід, і не виглядати дивно, тим більше, що ще попереду два з половиною місяці холодів.

Насамперед, звичайно ж термобілизна, пише adme.media. Цей одяг виготовлений, як правило, з таких матеріалів, які допомагають регулювати температуру тіла та зберігати необхідне тепло. Термобілизна допоможе зберегти руки, ноги та тулуб у теплі та сухості.

Вітається багатошаровість. Якщо одягнути кілька різних предметів одягу, між якими вільно циркулювати повітря, буде тепліше, ніж в одному товстому джемпері та шубі. Але важливо пам'ятати, що одяг не повинен бути щільно притиснутий до тіла, між шкірою та шарами тканин має залишатися простір.



Якщо раптом доведеться спотіти на морозі, дуже важливо, щоб тканина, яка прилягає до шкіри, не вбирала цю вологу, інакше буде дуже холодно. Тому краще звернути увагу на вологостійкий одяг — на шерсть, шовк чи навіть синтетику. А ось бавовна, навпаки, швидко вбирає рідину й буде не найкращим вибором у мороз. Светр з натуральної вовни з високим горлом — ідеальний варіант.



Джинси скінни, навіть утеплені всередині, не найкращий вибір для прогулянки морозним повітрям. Набагато краще одягнути теплі колготки, а зверху більш-менш вільні штани, тоді між шарами тканини буде місце для повітря, яке зігріватиме шкіру.

Гетри поверх звичайних шкарпеток будуть додатковим шаром, що захищатиме ноги від снігу.



Важливим фактором є товщина зимового взуття. Адже чим товстіша підошва, тим далі нога знаходиться від холодної землі і, відповідно, тим менше мерзне.

Рукавиці краще ніж рукавички захистять руки від холоду. Річ у тому, що пальці, що вільно стикаються один з одним, виділять та збережуть більше тепла, ніж відокремлені один від одного шарами щільної тканини.

Правильна шапка не дасть голові та вухам замерзнути. Крім того, вона додасть образу завершеності та стильності.

Мабуть, найкращим вибором буде флісова шапка. Шапки з цього матеріалу такі ж теплі, як вовняні, але вони м'якші, легше перуться й не вбирають вологу ні зовні, ні зсередини.

Якщо вийти на вулицю у морозний та сонячний день, на допомогу прийде шапка з великим козирком або навіть бейсболка, яку можна надіти під основну шапку. Якщо очі від яскравого сонця або вітру сльозитимуться, сльози можуть застигати на віях, і є шанс їх пошкодити.

Ну і нарешті верхній одяг. Оптимальний варіант у холодну вітряну погоду — пуховик або парка з каптуром, на який нашити хутро. Ворсинки хутра створюють бар'єр для вітру та охороняють обличчя від його холодних потоків.

Раніше «ФАКТИ» ділилися деякими лайфхаками, як не замерзнути взимку у квартирі навіть за відсутності опалення, а також, як зберегти електроприлади при постійних відключеннях електроенергії.

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