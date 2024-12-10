41.42 / 41.96 43.68 / 44.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Шуби та замша: відомий дизайнер назвав пʼять головних трендів зимового сезону 2024−2025

15:20 11 грудня 2024
Шуби та замша: відомий дизайнер назвав пʼять головних трендів зимового сезону 2024-2025

Популярний дизайнер Андре Тан, який розказав про головні правила створення образу, назвав наймодніші речі зимового сезону 2024−2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре детально описав, що саме має бути у гардеробі модниць у зимовий період та виклав світлини.

За словами Тана головний тренд — шуби з екохутра.

«Повернення у минуле! - написав дизайнер. — Шуби, які носили наші мами й бабусі в 80-х та 90-х, знову в тренді. Це точно найзатишніший акцент твого зимового образу!»

РЕКЛАМА

Що стосується кольорів, то за словами Тана, наймодніший — коричневий.

«Так, усі чекали червоний і бордовий, але коричневий впевнено забирає пальму першості, — зауважив Андре. - Чому? Тому що цей колір робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи чи сумка — мастхев сезону».

РЕКЛАМА

Також у моду ввійшли великі шарфи, палантини та накидки, які додають обʼєм.

РЕКЛАМА

За словами дизайнера, найкраще виглядають шарфи та палантини, які підходять за кольором чи матеріалом до верхнього одягу. А от що стосується матеріалу, то у тренді — замша.

«Якщо боїшся носити замшеве взуття взимку, зроби ставку на аксесуари: сумки, рукавички чи навіть шапки із замші — це модно та практично», — написав Тан.

Останній модний тренд зими — приталені піджаки й пальта.

«Ретро-шик в тренді, а саме витончені силуети знову в центрі уваги, — додав Андре. — Доповни образ стильними чоботами-трубами — на підборах чи без, залежно від твого настрою».

Підписники дизайнера жваво обговорили його рекомендації.

«Як людина, яка багато років носить замшеве взуття — заявляю, що воно більш практичне, ніж шкіряне!» — підтримали Тана.

«Ну навіщо ви їм про ті шуби сказали?!? — додали у коментарях. — Сезон вовчиць і ведмедиць розпочато».

«Невже моя шуба з шафи дочекалась свого часу?!» — були у захваті підписники.

Раніше була названа найуніверсальніша річ зимового сезону.

36

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобільний зв'язок

Вже із завтрашнього дня за мобільний зв'язок заплатимо більше: кого торкнеться і скільки доведеться віддати

Пенсійні новації

В Україні скасують щорічну індексацію пенсій: що буде замість неї

Валерій Леонтьєв, фото hochu.ua

Залишились на Новий рік без «Казанови»: Валерій Леонтьєв навідріз відмовився співати у святкових телеконцертах рф

Карти Таро&nbsp;— що вони пророкують знакам зодіаку на 11 грудня, фото Сторкор

Ракам — «Верховна Жриця», Терезам — «Закохані», а Овнам — «Колісниця»: Таро-прогноз на 11 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту