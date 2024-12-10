Шуби та замша: відомий дизайнер назвав пʼять головних трендів зимового сезону 2024−2025
Популярний дизайнер Андре Тан, який розказав про головні правила створення образу, назвав наймодніші речі зимового сезону 2024−2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре детально описав, що саме має бути у гардеробі модниць у зимовий період та виклав світлини.
За словами Тана головний тренд — шуби з екохутра.
«Повернення у минуле! - написав дизайнер. — Шуби, які носили наші мами й бабусі в 80-х та 90-х, знову в тренді. Це точно найзатишніший акцент твого зимового образу!»
Що стосується кольорів, то за словами Тана, наймодніший — коричневий.
«Так, усі чекали червоний і бордовий, але коричневий впевнено забирає пальму першості, — зауважив Андре. - Чому? Тому що цей колір робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи чи сумка — мастхев сезону».
Також у моду ввійшли великі шарфи, палантини та накидки, які додають обʼєм.
За словами дизайнера, найкраще виглядають шарфи та палантини, які підходять за кольором чи матеріалом до верхнього одягу. А от що стосується матеріалу, то у тренді — замша.
«Якщо боїшся носити замшеве взуття взимку, зроби ставку на аксесуари: сумки, рукавички чи навіть шапки із замші — це модно та практично», — написав Тан.
Останній модний тренд зими — приталені піджаки й пальта.
«Ретро-шик в тренді, а саме витончені силуети знову в центрі уваги, — додав Андре. — Доповни образ стильними чоботами-трубами — на підборах чи без, залежно від твого настрою».
Підписники дизайнера жваво обговорили його рекомендації.
«Як людина, яка багато років носить замшеве взуття — заявляю, що воно більш практичне, ніж шкіряне!» — підтримали Тана.
«Ну навіщо ви їм про ті шуби сказали?!? — додали у коментарях. — Сезон вовчиць і ведмедиць розпочато».
«Невже моя шуба з шафи дочекалась свого часу?!» — були у захваті підписники.
Раніше була названа найуніверсальніша річ зимового сезону.36
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