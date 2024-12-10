Шуби та замша: відомий дизайнер назвав пʼять головних трендів зимового сезону 2024−2025

Популярний дизайнер Андре Тан, який розказав про головні правила створення образу, назвав наймодніші речі зимового сезону 2024−2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре детально описав, що саме має бути у гардеробі модниць у зимовий період та виклав світлини.

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За словами Тана головний тренд — шуби з екохутра.

«Повернення у минуле! - написав дизайнер. — Шуби, які носили наші мами й бабусі в 80-х та 90-х, знову в тренді. Це точно найзатишніший акцент твого зимового образу!»

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Що стосується кольорів, то за словами Тана, наймодніший — коричневий.

«Так, усі чекали червоний і бордовий, але коричневий впевнено забирає пальму першості, — зауважив Андре. - Чому? Тому що цей колір робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи чи сумка — мастхев сезону».

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Також у моду ввійшли великі шарфи, палантини та накидки, які додають обʼєм.

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За словами дизайнера, найкраще виглядають шарфи та палантини, які підходять за кольором чи матеріалом до верхнього одягу. А от що стосується матеріалу, то у тренді — замша.

«Якщо боїшся носити замшеве взуття взимку, зроби ставку на аксесуари: сумки, рукавички чи навіть шапки із замші — це модно та практично», — написав Тан.

Останній модний тренд зими — приталені піджаки й пальта.

«Ретро-шик в тренді, а саме витончені силуети знову в центрі уваги, — додав Андре. — Доповни образ стильними чоботами-трубами — на підборах чи без, залежно від твого настрою».

Підписники дизайнера жваво обговорили його рекомендації.

«Як людина, яка багато років носить замшеве взуття — заявляю, що воно більш практичне, ніж шкіряне!» — підтримали Тана.

«Ну навіщо ви їм про ті шуби сказали?!? — додали у коментарях. — Сезон вовчиць і ведмедиць розпочато».

«Невже моя шуба з шафи дочекалась свого часу?!» — були у захваті підписники.

Раніше була названа найуніверсальніша річ зимового сезону.

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