Днями у столиці Чечні (рф) ударні безпілотники атакували казарми полку спецпризначення «Ахмат», а у ніч проти 15 грудня у Грозному знову лунали вибухи.

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Так, у мережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як ударний БпЛА летить над будинками, заходить на ціль, після чого лунає потужний вибух. Місцеві паблики писали, що, можливо, було атаковано базу місцевого ОМОНу та спецполк поліції.

Офіційних повідомлень із цього приводу поки що немає. Тим часом опозиційні канали повідомляють, що були прильоти й на військовій базі, звідки «кадирівці» відправляються на війну в Україну.

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Тим часом російське міноборони повідомляє про «знищення та перехоплення 15 українських безпілотних літальних апаратів»: 13 БпЛА знищено над акваторією Чорного моря, і по одному БпЛА над територіями Курської та Білгородської областей. Про Чечню у зведенні не згадується. Втім, як і про Краснодарський край росії.

Так, місцеві паблики повідомляють про роботу ППО у районі Сочі.

SHOT із посиланням на очевидців стверджує, що місцеві мешканці чули 4−5 вибухів над Лазарівським районом міста. Також «гучні звуки» чули у селищі Вардане. Автори повідомлення припускають, що це була «робота ППО в акваторії Чорного моря».

Нагадаємо, що на початку грудня у Грозному ударні безпілотники атакували полк спецназу, який займається охороною голови Чечні Рамзана Кадирова.

А в ніч на 5 грудня українські БпЛА поставили новий рекорд, долетівши до міста Каспійськ у Дагестані (відстань близько 1500 кілометрів), де було завдано удару по місцю базування Каспійської флотилії рф.

Фото — скріншот

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