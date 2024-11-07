Новий рекорд дальності «руки Києва»: українські дрони атакували окупантів на відстані 1500 км

Останнім часом Україна завдає дедалі більше успішних ударів далекобійними дронами, чия дальність зростає з кожною новою атакою. І в ніч з 5 на 6 листопада українські БпЛА поставили новий рекорд, завдавши удару по місцю базування Каспійської флотилії рф у місті Каспійськ, республіка дагестан, до якого близько 1500 км.

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Як повідомляють ЗМІ, внаслідок удару могли зазнати пошкоджень ракетні кораблі «Татарстан» і «Дагестан», а також малі ракетні кораблі проєкту 21631. Частини флотилії регулярно ведуть ракетні удари по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, ЗСУ явно нарощують свої можливості з нанесення ударів по військових об'єктах у глибині росії, і щоразу вони стають дедалі масштабнішими, точнішими і далекобійнішими.

- Уже можна говорити про те, що українська сторона масштабує виробництво ударних безпілотників із дальністю ураження цілі понад тисячу кілометрів, — говорить про зростання можливостей України з нанесення дальніх ударів співрозмовник «ФАКТІВ».

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Дійсно, раніше найбільш далекобійними ударами вважалися атаки на відстань до 1200 км по підприємствах російського ВПК на території республіки татарстан. Раніше найдальшим місцем, куди долітали українські дрони, було чеченське місто Гудермес.

Зауважимо, що лідер Чечні рамзан кадиров не тільки створює «університети спецназу», які успішно атакують дрони ЗСУ, а й закуповує для своєї особистої армії китайську «картонну» техніку.

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