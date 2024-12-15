У мережі з'явилося відео ліквідації у Донецьку начальника Оленівської колонії

У мережу виклали відео, на якому показано, як у Донецьку замінували автомобіль керівника сумнозвісної колонії в Оленівці, де росіяни тримають українських військовополонених і де влітку 2022 року противник цинічно вбив понад 50 українців.

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На кадрах видно, як чоловік підходить до автомобіля, а згодом швидко тікає. Вибух стався, коли Сергій Євсюков зранку відчинив дверцята машини.

Тим часом, росЗМІ пишуть, що підривника затримали.

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ФСБ заявила про затримання підривника, фото РИА "Новости"

Донеччанин нібито «діяв за вказівкою українських спецслужб» за винагороду у розмірі 10 тисяч доларів.

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Нагадаємо, що 9 грудня Сергій Євсюков загинув, а його дружині вибухом відірвало ногу.

А кілька днів тому в москві було ліквідовано одного з конструкторів російських ракет — заступника генерального конструктора КБ «Марс» Михайла Шатського, який займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА.

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Фото з відкритих джерел

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