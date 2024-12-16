Ворог атакує Україну з повітря: на Київщині та в низці регіонів працює ППО

Росіяни цієї ночі знов атакували Україну ударними дронами. Вибухи чули щонайменше на Хмельниччині, Черкащині, Чернігівщині та Харківщині.

На Київщині також працювала протиповітряна оборона, повідомили в КМВА. Вранці в області в небі було помічено ворожі безпілотники.

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«Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», — передали в ОВА.

Близько 07.40 у Києві та області оголосили про відбій тривоги. Але в інших регіонах обстановка продовжує залишатись небезпечною.

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Станом на 8.30 над Україною вночі збили 27 з 49 БпЛА, ще 19 безпілотників локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах. ППО працювала у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях

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Противник атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів з районів Брянська та Орла.





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Також ворог продовж доби обстрілював прифронтові області. Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині дроном-камікадзе. Поцілив по Мирівській громаді. Вночі обстрілював з важкої артилерії Нікополь та Покровську громаду, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог впродовж доби завдав 201 удар по 11 населених пунктах області. Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Росіяни також здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 83 вибухи, зазначили у Сумській ОВА.

На фронті за минулу добу відбулося 214 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними ресурсу DeepState, окупанти просунулись біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі. А Сили оборони відновили положення біля Колесниківки.

За наявними даними, втрати ворога за 15 грудня склали 1070 російських окупантів. Також українські захисники знищили 12 танків, 29 ББМ та 23 артсистеми. Загальні бойові втрати противника — понад 763 тисяч осіб.



Як повідомляли «ФАКТИ», у ніч проти 15 грудня ворог атакував Україну 108 «шахедами» та БпЛА інших типів, а також зенітною керованою ракетою С-300. ППО збила 56 ударних БпЛА. Ще 49 ворожих дронів були локаційно втрачені. Втім, через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України.

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