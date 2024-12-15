Понад сотню російських дронів тероризували Україну в ніч проти 15 грудня: є «прильоти» на Дніпропетровщині та Миколаївщині (фото)

У ніч проти 15 грудня ворог здійснив чергову атаку з повітря, застосувавши 108 «шахедів» та БпЛА інших типів, а також зенітну керовану ракету С-300.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, дрони-камікадзе запускалися з районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово (рф).

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Ще 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), а ще три повернулися в росію.

Втім, через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України.

РЕКЛАМА

Так, на Миколаївщині ППО знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». А ранком 15 грудня ворог атакував «шахедом» обласний центр. Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, є пошкодження на об'єкті інфраструктури, поранено двох працівників.

А на Дніпропетровщині є пошкодження в Дніпровському районі, де зачепило приватний сектор — пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.

РЕКЛАМА

Уламки шахеда пошкодили будинки в Дніпропетровському районі, фото зі сторінки ОВА

На Дніпропетровщині пошкоджено майно мешканців Дніпровського району, фото ОВА

РЕКЛАМА

На Дніпропетровщині пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП, фото ОВА

На щастя, ніхто з людей не постраждав. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, напередодні увечорі і сьогодні зранку оборонці неба з ПвК «Схід» знищили над регіоном три ворожі «шахеди».

Нагадаємо, що ранком 13 грудня ворог випустив по Україні крилаті ракети, «Калібри», а також «Кинджали». Загалом за майже 15 годин противник застосував майже 300 засобів нападу — як ракети, так і дрони-камікадзе.

Фото зі сторінки МВС

81

Читайте нас у Facebook