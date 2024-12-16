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Побито новий історичний рекорд, а українці стали ближчими до запровадження ще одного податку: що трапилося

12:13 16 грудня 2024
Bitcoin тепер коштує понад 106 тисяч доларів, фото https://www.reuters.com

Через місяць після встановлення історичного рекорду максимуму вартості Bitcoin криптовалюта побила своє досягнення. Тепер «биток» коштує понад 106 тисяч доларів, і це далеко не межа.

Про це свідчать дані торгів на світових криптобіржах. Такому зростанню Bitcoin сприяє перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа. Останній хоч ще й не став офіційним главою США, але є гарячим шанувальником криптовалют.

Як вважає економічний експерт Данило Монін, поставлений криптовалютою новий історичний рекорд ще у грудні буде побитий неодноразово.

«Вже не дивуюсь, що всі рекорди біткоїна відбуваються вночі (сьогодні 106.6 тисяч), а всі обвали в Американський Прайм тайм… Але якщо поглянути на цей графік, то можна помітити поки що стійкий рух вгору. І що є шанси на 31.12 за збереження тренду вийти до позначки 110 тисяч» , — пише експерт.

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Втім, зростання вартості криптовалют може виявитися для українців, які володіють ними, не найкращою новиною, адже це може ще сильніше підштовхнути уряд до впровадження податку на криптовалюту, яких в Україні може бути у близько 25% жителів великих міст.

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Як писали «ФАКТИ», новий податок на криптовалюту може з'явитися в Україні вже в січні 2025 року.

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