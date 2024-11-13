Буде понад 100 тисяч: Bitcoin оновив історичний рекорд та готується поставити нові

Хоча перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не призвела до деескалації війни з рф, вона викликала різке зростання криптовалют, в ході яких Bitcoin вже кілька разів побив свій історичний рекорд. І це лише початок, вважають деякі експерти.

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Про це повідомляє біржа критивалют Binance. За її даними, після 16:00 у середу, 13 листопада, курс Bitcoin зріс до 91 660 доларів. Колишній рекорд до цього становив близько 89 800 доларів і був встановлений цілодобово — 12 листопада.

Економічний експерт Данило Монін пов'язує такий швидкий стрибок із перемогою на президентських виборах у США Дональда Трампа. Справді, за даними того ж таки Binance, у день виборів у США 5 листопада, курс біткоїну протягом дня коливався між 67 і 68 тисячами доларів.

На думку Данила Моніна, таке зростання ціни биткоїна викликане позитивними очікуваннями від Дональда Трампа, чия позиція щодо криптовалюти є набагато ліберальнішою, ніж у демократів, що програли.

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«Біткоїн пробив 80К і, зважаючи на все, не збирається зупинятися. Трамп ефект сильний. Демократи все робили, щоб гальмувати розвиток крипти разом із Комісією цінних паперів (SEC). Трамп дивиться на крипту по-іншому. У тому числі є бажання купувати біткоїн у резерви», — стверджував експерт 11 листопада на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Також Монін зазначає, що зростає попит на Bitcoin з боку інвестиційних фондів, які за 11 місяців купили 400 тисяч біткоїнів, що додатково штовхає вгору курс криптовалюти.

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Також Данило Монін упевнений, що курс Bitcoin абсолютно точно перевищить 100 тисяч доларів, але до якої саме цифри він дійде у підсумку — важко сказати.

Втім, українці-власники криптовалюти та Bitcoin зможуть не лише заробити на зростанні її курсу. Вже 2025-го року, як писали «ФАКТИ», в Україні можуть запровадити податок на операції з криптовалютою.

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