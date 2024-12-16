Дуже поспішали одружитися: стали відомі подробиці швидких заручин принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі, якого можуть розчарувати певні рішення його брата, принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон, після того, як вони успадкують трон, сам свого часу дивував королівську сім'ю своїм «швидким одруженням».

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Про це у своїй книзі «Палацові хроніки: життя у Віндзорському замку» написала королівська експертка Тіна Браун, передають британські ЗМІ.

За її інформацією, майбутні герцог та герцогиня Сассекські вперше зустрілися на побаченні наосліп у 2016 році та оголосили про те, що збираються одружитися, вже наступного року. А у травні 2018 відбулася пишна церемонія у Віндзорському замку.

Такий швидкий розвиток подій особливо хвилював принца Вільяма, який зустрічався з Кейт Міддлтон протягом восьми років, перш ніж зробити їй пропозицію.

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Він нервувався і побоювався, що Меган буде важко пристосуватися до королівського життя за такий короткий проміжок часу. Його думку поділяли і багато членів королівської родини. Проте Гаррі був непохитний у своєму бажанні одружитися якнайшвидше.

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У своїй книзі «Палацові хроніки: життя у Віндзорському замку» Тіна Браун стверджує, що Меган могла бути не готова до пильної уваги папараці та нескінченних переслідувань журналістів, про що сам Вільям знав не з чуток з самого дитинства. Але Гаррі занепокоєння брата мало хвилювало. Герцог Сассекський переживав, що Меган на той момент вже було 35 років і її «біологічний годинник цокав» надто голосно.

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Водночас вважає королівська письменниця, час показав, що побоювання були марним. Гаррі й Меган наробили, звичайно, купу дурниць, проте зараз вони щасливі батьки 5-річного принца Арчі та 3-річної принцеси Лілібет. І, можливо, це відбулося завдяки тому, що Гаррі не став чекати цілих вісім років для того, щоб освідчитись Меган.

Нагадаємо, нещодавно експертка розкритикувала проєкт принца Гаррі та Меган Маркл.

Фото: https://www.instagram.com/ фан-клуб Меган Маркл

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