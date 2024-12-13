Купа старих дурниць: експертка рознесла проєкт принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в біду після того, як їхній новий документальний фільм про поло дебютував на стрімінговому гіганті Netflix. До речі, інсайдери розповідали, що Меган дуже серйозно ставиться до свого проєкту і покладає на нього великі надії. За словами королівської експертки Шарлотти Гріффітс, п’ятисерійний документальний фільм був «останнім шансом герцога і герцогині Сассекських зберегти Archewell як дійсно успішний бренд телевізійного виробництва», пише geo.tv.

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Шарлотта Гріффітс назвала документальний фільм Сассексів про поло «купою старих дурниць», вказуючи на те, що він не пов’язаний із звичайними глядачами, хоча місія фонду подружжя саме про просування «правдивого контенту».

Вона також зазначила, що жоден член королівської сім'ї не з'явився у шоу, та й сам Гаррі з'являвся мінімально.

«У шоу немає жодного члена королівської родини, навіть насправді й принца Гаррі, — підкреслила експертка. — Один із хлопців у шоу навіть не знає імен своїх коней. Якщо у вас є чотири коні, то вивчить їхні імена — це ж не так вже й важко! Коли Netflix уклав з ними цю угоду, вони сподівалися отримати багато контенту для Меган і Гаррі, тому що насправді контент для Сассексів дуже хороший. Це, мабуть, їхній останній шанс зберегти Archewell як справді успішний бренд телевізійного виробництва, тож у новому році багато що залежить від цього фільму».

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Раніше повідомлялося, що запрошенням на Різдво до Каліфорнії Сассекси поставили принцесу Євгенію у складне становище.

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