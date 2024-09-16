У росії, де кілька років тому юнак убив дев'ять осіб у казанській школі — сімох учнів та двох дорослих, НП сталася в Челябінську.

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Як пише публіцист Олександр Невзоров, 13-річний Роман увірвався до класу на урок біології та почав бити молотком усіх поспіль: спочатку вдарив дівчинку, потім вчительку, потім ще одну дівчинку та хлопчика. Відомо, що одна із постраждалих дівчаток потрапила до реанімації. Також було поранено вчительку, яка спробувала затримати Романа.

Російські паблики пишуть, що підліток був учасником суїцидальної гри — смертельного квесту. Він виконував завдання, фіналом яких мало стати самогубство. Проте задумане до кінця він довести не зумів — його затримали. Молоток у школу через охорону хлопець проніс у рюкзаку.

Є інформація, що у підлітка із собою був не лише молоток — він також проніс до школи ніж та пістолет (або муляж). Він поранив не лише чотирьох, а й себе.

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РосЗМІ пишуть, що підліток, який влаштував напад у школі, два місяці лікувався в психіатричній лікарні — він вийшов з неї цього літа.

Нагадаємо, що в російському Іжевську бійню в школі влаштував 34-річний чоловік, який свого часу закінчив цей навчальний заклад. Він перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. Зайшовши до будівлі школи, чоловік застрелив одного з охоронців, а другого вбив трохи пізніше. Роспабліки називали різну кількість жертв та постраждалих. Так, писали про 17 загиблих, зокрема 11 дітей. Ще 23 особи, зокрема 21 дитина, потрапили до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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Фото Pixabay

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