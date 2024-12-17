Баскетболіст і ексчоловік Анни Сєдокової наклав на себе руки після розлучення: останні хвилини його життя потрапили на відео

Ексбаскетболіст збірної Латвії та російських клубів «Зеніт», «Хімки» і УНІКС, а ще колишній чоловік ексучасниці гурту «ВІА Гра» Анни Сєдокової 32-річний Яніс Тімма наклав на себе руки в центрі москви, повідомляє Telegram-канал Mash.

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Його тіло виявив між першим та другим поверхами мешканець хостелу, де спортсмен жив останні дні. Поруч із тілом баскетболіста лежав iPhone із номером Анни та проханням зателефонувати їй. За кілька годин до смерті Яніс публічно привітав Анну з 42-річчям.

Останні хвилини життя спортсмена потрапили на камеру домофона. Близько 23:30 16 грудня баскетболіст з паперовим стаканчиком у руці підійшов до під'їзду будинку. Довго намагався потрапити всередину, хитався та записував слізні голосові. Приблизно о першій ночі його знайшли повішеним.

Стосунки баскетболіста та співачки розпочалися у 2019 році. Тімма заради Сєдокової кинув першу дружину та маленького сина. Коли Яніс та Анна одружилися, їхній шлюб не можна було назвати ідеальним. У цьому зізнавалася сама артистка, за словами якої вони «розлучалися та сходилися разів 20».

Минулого тижня в російській столиці було задоволено позов уродженки України, яка мовчить про війну, про розлучення зі спортсменом.

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Незадовго до смерті баскетболіст вів сумні трансляції в соцмережах під пісні Сєдокової, звинувачуючи її в тому, що вона проміняла кохання на гроші, і погрожуючи піти на крайні заходи, якщо їм не вдасться відновити стосунки.

Анна Сєдокова вже відреагувала на смерть Яніса Тімми. На відео вона плаче і просить її не турбувати, щоб убезпечити свого семирічного сина.

«Я все життя не розуміла, як люди, у яких трапляється таке в житті, можуть записувати сторіс. Але зараз я вас дуже сильно прошу, будь ласка, у мене дитина, вона маленька, вона нічого не повинна знати. Ви не уявляєте, в якому пеклі я жила останні роки. Я маю просто врятувати свою дитину від цієї інформації. Будь ласка, я вас дуже прошу», — вичавила з себе Сєдокова.

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До речі, Яніс Тімма став другим чоловіком Анни Сєдокової, який помер після ролучення з нею. Першим був екскапітан київського «Динамо» Валентин Белькевич, якого не стало 2014-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що волейболістка збірної росії вчинила самогубство.

Фото Instagram

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