«Жирна, як бочка»: іноземні шанувальники присоромили екс-віагрянку Сєдокову, яка замовчує війну в Україні

У січні 2022 року співачка Анна Сєдокова, яка будує кар’єру у росії, разом із чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммою, переїхала в Америку. А звідти уродженка Києва, який потерпає від рашистської орди, продовжує публікувати фотографії та ролики у своєму особистому блозі. Днями співачка поділилася зі своєю аудиторією відео, в якому поміркувала про «справи сердечні».

«Прощавай, Аміго. Кохання не буває тверезим», — навела слова зі своєї нової пісні екс-учасниця гурту «ВІА Гра» в описі.

У ролику Сєдокова продемонструвала еротичну ходу в екстравагантній чорній сукні в підлогу. Через вбрання шанувальники змогли розгледіти фігуру співачки.

Чимало фоловерів не приховували свого захоплення апетитними формами співачки, втім, знайшлись ті, хто жорстко розкритикував її. При цьому, як повідомляють російські ЗМІ, негативні коментарі на сторінці артистки залишали саме іноземці.

«Їсти добре стала», «Жирна, як бочка», «Худнути! І терміново!», — наводить слова користувачів із США російське видання.

Після того співачка обмежила коло тих, хто може залишати під відео коментарі. А свій профіль вона взагалі закрила від української аудиторії.

Додамо, що Анна Сєдокова до цих пір мовчить про війну у своїй рідній Україні й продовжує жити розкішним життям, залишаючи оголені фото та пости про те як правильно жити. Нещодавно артистка скаржилась, що набрала зайві кілограми і тепер важить 70 кг. Перед фоловерами артистка виправдовувалась, що погладшала через стрес.

Так, на жаль, у нас вистачає явних та прихованих зрадників. Але все ж таки більше інших — справжніх українців. Раніше «ФАКТИ» писали про відомих людей, які захищають Україну зі зброєю в руках.



516

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram