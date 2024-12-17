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Мініштолен із в’яленою журавлиною: дуже простий рецепт

21:58 17 грудня 2024
Мініштолен із в'яленою журавлиною

Спечіть мініштолени і пригощайте ними рідних і близьких. Такі ласощі — чудова ідея для презенту. Важливо гарно його оформити.

Рецептом мініштоленів із журавлиною поділилася кулінарка Елла Іванова. Їхня кількість залежить від розміру.

Мініштолени з журавлиною

Готуємо тісто

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  • 180 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 250 г сиру
  • 50 г коричневого цукру
  • 2 яйця
  • Сіль
  • 500−520 г борошна
  • 40 г мигдалевого борошна
  • 100 г апельсинового соку (сік уварити протягом 15 хвилин)
  • 10 г розпушувача

Начинка

  • 200 г в'яленої журавлини
  • Сік 1 апельсина
  • 100 г коньячного напою

Для фінального етапу

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  • 100 г вершкового масла
  • Цукрова пудра

З'єднати вершкове масло, сіль, два види цукру — білий і коричневий, збити і поступово додати два яйця. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо кисломолочний сир і уварений сік, потім — просіяне борошно, розпушувач і мигдалеве борошно, і замішуємо тісто. Додаємо в'ялену журавлину, витриману впродовж доби в апельсиновому соку та коньячному напої. Формуємо мініштолени.

Випікаємо за 180 градусів приблизно 20−25 хвилин. Час залежить від духовки та розмірів штоленів.

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Вмочуємо кожен штолен у розтоплене вершкове масло. Посипаємо цукровою пудрою.

І смачного!

Нагадаємо рецепт новорічних ласощів із грушею.

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