Мініштолен із в’яленою журавлиною: дуже простий рецепт

Спечіть мініштолени і пригощайте ними рідних і близьких. Такі ласощі — чудова ідея для презенту. Важливо гарно його оформити.

Рецептом мініштоленів із журавлиною поділилася кулінарка Елла Іванова. Їхня кількість залежить від розміру.

ВІДЕО ДНЯ

Мініштолени з журавлиною Готуємо тісто РЕКЛАМА 180 г вершкового масла

100 г цукру

250 г сиру

50 г коричневого цукру

2 яйця

Сіль

500−520 г борошна

40 г мигдалевого борошна

100 г апельсинового соку (сік уварити протягом 15 хвилин)

10 г розпушувача Начинка 200 г в'яленої журавлини

Сік 1 апельсина

100 г коньячного напою Для фінального етапу РЕКЛАМА 100 г вершкового масла

Цукрова пудра

З'єднати вершкове масло, сіль, два види цукру — білий і коричневий, збити і поступово додати два яйця. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо кисломолочний сир і уварений сік, потім — просіяне борошно, розпушувач і мигдалеве борошно, і замішуємо тісто. Додаємо в'ялену журавлину, витриману впродовж доби в апельсиновому соку та коньячному напої. Формуємо мініштолени.

Випікаємо за 180 градусів приблизно 20−25 хвилин. Час залежить від духовки та розмірів штоленів.

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Вмочуємо кожен штолен у розтоплене вершкове масло. Посипаємо цукровою пудрою.

І смачного!

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