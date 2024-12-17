Мініштолен із в’яленою журавлиною: дуже простий рецепт
Спечіть мініштолени і пригощайте ними рідних і близьких. Такі ласощі — чудова ідея для презенту. Важливо гарно його оформити.
Рецептом мініштоленів із журавлиною поділилася кулінарка Елла Іванова. Їхня кількість залежить від розміру.
Мініштолени з журавлиною
Готуємо тісто
- 180 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 250 г сиру
- 50 г коричневого цукру
- 2 яйця
- Сіль
- 500−520 г борошна
- 40 г мигдалевого борошна
- 100 г апельсинового соку (сік уварити протягом 15 хвилин)
- 10 г розпушувача
Начинка
- 200 г в'яленої журавлини
- Сік 1 апельсина
- 100 г коньячного напою
Для фінального етапу
- 100 г вершкового масла
- Цукрова пудра
З'єднати вершкове масло, сіль, два види цукру — білий і коричневий, збити і поступово додати два яйця. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо кисломолочний сир і уварений сік, потім — просіяне борошно, розпушувач і мигдалеве борошно, і замішуємо тісто. Додаємо в'ялену журавлину, витриману впродовж доби в апельсиновому соку та коньячному напої. Формуємо мініштолени.
Випікаємо за 180 градусів приблизно 20−25 хвилин. Час залежить від духовки та розмірів штоленів.
Вмочуємо кожен штолен у розтоплене вершкове масло. Посипаємо цукровою пудрою.
І смачного!
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