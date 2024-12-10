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Сирний штолен: неймовірно смачна випічка до Різдва

22:00 11 грудня 2024
Різдвяний штоллен

Штолен — різдвяні ласощі, які люблять і діти, й дорослі. Його можна купити у магазині. Але домашня випічка, як відомо, є домашня.

Випікайте штолен — і частуйте їм дорогих для вас людей. Рецептом смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.

Сирний штолен

Інгредієнти:

200 г вершкового масла

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100 г цукру

2 яйця

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10 г ванільного цукру

200 г сиру

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400 г борошна

50 г мигдального борошна

8 г розпушувача тіста

200 г в'яленої журавлини

Сік 1 апельсину

З'єднуємо в'ялену журавлину та апельсиновий сік. Залишаємо на пару годин. Викладаємо журавлину на сито, щоб стекла зайва рідина.

М'яке масло збиваємо з цукром у пишну масу. Додаємо по одному яйцю, ванільний цукор. Потім перетертий через сито сир і все добре збиваємо. Додаємо два види борошна та розпушувач тіста. Замішуємо тісто.

Акуратно вводимо цукати, формуємо штолен.

Випікаємо за температури 170−180 градусів 40−45 хвилин. Час залежить від розміру штолена.

Відразу після випічки змащуємо вершковим маслом і посипаємо пудрою. Охолоджуємо, загортаємо у пергамент. Зберігаємо у прохолодному сухому місці.

Смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом штоллена.

Читайте також: Сирний штоллен: стане прикрасою святкового столу

Фото з альбому Елли Іванової

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