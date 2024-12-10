Сирний штолен: неймовірно смачна випічка до Різдва
Штолен — різдвяні ласощі, які люблять і діти, й дорослі. Його можна купити у магазині. Але домашня випічка, як відомо, є домашня.
Випікайте штолен — і частуйте їм дорогих для вас людей. Рецептом смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.
Сирний штолен
Інгредієнти:
200 г вершкового масла
100 г цукру
2 яйця
10 г ванільного цукру
200 г сиру
400 г борошна
50 г мигдального борошна
8 г розпушувача тіста
200 г в'яленої журавлини
Сік 1 апельсину
З'єднуємо в'ялену журавлину та апельсиновий сік. Залишаємо на пару годин. Викладаємо журавлину на сито, щоб стекла зайва рідина.
М'яке масло збиваємо з цукром у пишну масу. Додаємо по одному яйцю, ванільний цукор. Потім перетертий через сито сир і все добре збиваємо. Додаємо два види борошна та розпушувач тіста. Замішуємо тісто.
Акуратно вводимо цукати, формуємо штолен.
Випікаємо за температури 170−180 градусів 40−45 хвилин. Час залежить від розміру штолена.
Відразу після випічки змащуємо вершковим маслом і посипаємо пудрою. Охолоджуємо, загортаємо у пергамент. Зберігаємо у прохолодному сухому місці.
Смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом штоллена.
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Фото з альбому Елли Іванової68
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