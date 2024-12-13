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Новорічні ласощі з грушею: чарівний смак і аромат

22:00 15 грудня 2024
Десерт із грушею

Зимові свята — чудовий привід освоїти нові незвичайні рецепти. А ви вже вирішили, які солодощі подасте на Новий рік до чаю?

Якщо ні, визначтеся вже сьогодні. І навіть можете «порепетирувати» на кухні з обраним рецептом.

Кулінарка Елла Іванова пропонує приготувати новорічні ласощі з грушею. Нагадаємо, що раніше Елла давала рецепт сирного штолена.

Новорічні ласощі з грушею

  • 4−5 груш

Сироп

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  • 500 мл води
  • 100 г цукру
  • 5 г ванільного цукру
  • Сік і цедра апельсина
  • Цедра лимона
  • Можна додати корицю

1 упаковка листкового тіста

Для начинки горіхи або в'ялена журавлина

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Яйце для змащування

М'ята та цукрова пудра для прикрашання

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Груші очищаємо, розрізаємо і видаляємо серединку. Проварити близько хвилини в сиропі з води, цукру, ванільного цукру, соку і цедри апельсина, цедри лимона, кориці. Дати трохи постояти.

Начиняємо груші горіхами або в'яленою журавлиною, витриманою в сиропі. Листкове тісто ріжемо на прямокутники. На кожен кладемо половинку груші начинкою вниз. Тісто змащуємо яйцем. Випікаємо за 180 градусів до золотистої скоринки.

Прикрашаємо м'ятою та цукровою пудрою.

І смачного!

Нагадаємо рецепт зеленого соусу до новорічного столу.

Фото з альбому Елли Іванової

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