Новорічні ласощі з грушею: чарівний смак і аромат
Зимові свята — чудовий привід освоїти нові незвичайні рецепти. А ви вже вирішили, які солодощі подасте на Новий рік до чаю?
Якщо ні, визначтеся вже сьогодні. І навіть можете «порепетирувати» на кухні з обраним рецептом.
Кулінарка Елла Іванова пропонує приготувати новорічні ласощі з грушею. Нагадаємо, що раніше Елла давала рецепт сирного штолена.
Новорічні ласощі з грушею
- 4−5 груш
Сироп
- 500 мл води
- 100 г цукру
- 5 г ванільного цукру
- Сік і цедра апельсина
- Цедра лимона
- Можна додати корицю
1 упаковка листкового тіста
Для начинки горіхи або в'ялена журавлина
Яйце для змащування
М'ята та цукрова пудра для прикрашання
Груші очищаємо, розрізаємо і видаляємо серединку. Проварити близько хвилини в сиропі з води, цукру, ванільного цукру, соку і цедри апельсина, цедри лимона, кориці. Дати трохи постояти.
Начиняємо груші горіхами або в'яленою журавлиною, витриманою в сиропі. Листкове тісто ріжемо на прямокутники. На кожен кладемо половинку груші начинкою вниз. Тісто змащуємо яйцем. Випікаємо за 180 градусів до золотистої скоринки.
Прикрашаємо м'ятою та цукровою пудрою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт зеленого соусу до новорічного столу.
Фото з альбому Елли Іванової65
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