«Зачепили дуже болісну точку»: Бойко добалакався до візиту до СБУ

Народний депутат Юрій Бойко, якого російський диктатор володимир путін хотів бачити прем’єром України, 14 грудня опублікував у TikTok заяву про «радикалів, які перейменовують міста», «заборону говорити рідною мовою» і «насильство над людьми».

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Вона викликала резонанс в країні, а Служба безпеки України, викликала політика на розмову.

У суботу Бойко у відео заявив про «українських радикалів», які «почали зносити памʼятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити у ту церкву, в яку вони хочуть ходити».

«Сьогодні ми бачимо, що цей рух продовжується, насильство над людьми продовжується. Тому все більше людей підтримують нас — тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей», — заявив колишній співголова забороненої ще в 2022 році партії ОПЗЖ.

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При цьому Бойко не конкретизував, кого має на увазі під словом «нас» і не посилався на жодні опитування.

В коментарі BBC Україна, він заявив, що його заява є закликом до всіх політиків припинити розколювати українське суспільство.

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«Відповідальність за відсіч російській агресії повністю покладено на українську владу. Тому ми будемо і надалі її підтримувати. До речі і спікер і голова Офісу кажуть саме про те ж саме. Такий нечуваний розголос та резонанс якраз є свідченням того, що ми зачепили дуже болісну точку в суспільстві. Тому виявлення проблеми — це вже половина її рішення, а не підстава для кримінального переслідування», — заявив він.

Також користувачі соцмереж звернули увагу, що светр Бойка, в якому він записував відео, може коштувати кілька тисяч доларів.

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До Ради вже подали постанову про відкликання Бойка з Комітету з прав людини через його проросійську заяву.

«Вигнати колаборантів з комітетів Ради — наш обов'язок. Або що ми можемо зробити з Бойком вже цього тижня. Юрій Бойко просто в черговий раз усім нагадав, де перебуває його господар, і чиї інтереси він захищає насправді», — заявив голова комітету з питань свободи слова, нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, інформує телеканал «Прямий».

Юрист та спеціаліст з держуправління Ігор Шенвченко прокоментував заяву Бойка.

«Багато кого обурило те, що рИгіонал Юрій Бойко виліз у публічну площину з політичними проросійськими заявами. Я також обурений, чому він досі не сидить, або не обміняний на сотню азовців. Проте, давайте будемо чесними, війна почалася не через російську мову, і не через памʼятники, а через продажність багатьох наших політиків, держзраду вищих посадових осіб держави, тотальну корупцію всіх рівнів та кричущу некомптентність багатьох каденцій української влади Підозрюю, що Бойко виліз не без погодження з „радикалами“, щодо яких він обурюється у своєму відео. От так і живемо. Хтось гине за Україну, а хтось грається в політичні ігри із зрадниками», — написав він.

Після візиту в СБУ Бойко записав відео, в якому назвав путіна військовим злочинцем.

Як писали «ФАКТИ», на початку повномасштабної війни бійці тероборони на блокпосту зажадали, щоб нардеп Бойко назвав путіна «х*йлом».

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