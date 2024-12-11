Як блокуватимуть банківські перекази і чи всі банки це робитимуть: що говорять банкіри

Підписання банками Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг» може радикально змінити систему безготівкових розрахунків українців.

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«ФАКТИ» докладніше дізналися, що передувало підписанню документа, як виглядатиме його реалізація і чи всі банки блокуватимуть карткові перекази українців.

Як пояснили «ФАКТАМ» в одному з українських банків на умовах анонімності, підписання Меморандуму мало відбутися ще у середині листопада, проте керівництво НБУ в останній момент «передумало». Тоді під документом мали поставити підпис понад 30 банків.

При цьому сам Меморандум — це, швидше, декларація про наміри і ніхто не зобов'язує банки підписувати його. Отже, низка банківських установ найімовірніше не приєднається до документа.

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«Головний орієнтир роботи Меморандуму — „ПриватБанк“ та „Ощадбанк“. Що вони запровадять, те й буде трендом. Але у боротьбі з дропами немає єдиного механізму, у кожного він свій, хтось виходить із суми переказів, хтось порівнює за іншими критеріями, наприклад, за простроченими платежами за картами», — пояснили співрозмовники «ФАКТІВ».

Також у банку відзначили головний ризик зміни правил на ринку безготівкових платежів — частина операцій може перейти в кеш, тобто можуть зрости комісії за переведення в готівку через конвертаційні центри.

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«Але для 90% людей, по суті, нічого не зміниться. Вже близько 2 місяців „ПриватБанк“ активно просить підтвердження переказів навіть на IBAN. Тобто вони цей Меморандум уже відтестували», — резюмує співрозмовник.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, який механізм дії Меморандуму .

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Фото Pixabay

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